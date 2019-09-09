財經評論︰衰退救市新招數　全球或推虛擬幣

歐央行本周公布議息結果，或率先落實放水，跟隨其後於下周有美國、英國，以及日本議息，有可能出現全部央行加開水喉的局面。雖然全球愈來愈多國家負利率，但從歐盟及日本先例可見，即使扭轉了傳統利率概念，也未必能為經濟帶來嶄新刺激，或許預示着若要真正催谷經濟，就需要由官方親自發行虛擬貨幣。

事實上，多位聯儲局官員，甚至前主席格林斯潘也承認，目前全球經濟大敵是頑強的低通脹，若不及早解決，即返回2%目標，久而久之可能轉化為通縮，屆時恐現「賤物鬥窮人」慘況，進而拖累疲弱的經濟邁向衰退。因此，減息確實是大勢所趨，但歐日負利率下仍出現低經濟增長及低通脹，應該如何解決這些難題呢？

有經濟學家認為，關鍵在於負利率僅向銀行施行，受損的主要是銀行盈利及貸款能力，舉例來說，作為德國最大銀行的德意志銀行，股價較歷史高峰累瀉九成，並要大幅裁員兩萬人。若要真正刺激經濟，就須想辦法促進消費，而不是再壓榨銀行。由於紙幣可以藏起來，故即使銀行對存戶實施負利率，民眾為了避免徵費，大可以提走現鈔，結果是消費沒有大增，經濟持續呆滯。

由此可見，為解決難題，未來趨勢不僅是負利率，推出官方虛擬貨幣可說難以避免，即不久將來，貨幣會數碼化，紙幣及硬幣重要性大降。官方透過區塊鏈技術發行虛擬貨幣的好處是認受性毋庸置疑，並可隨時利用各項計劃針對性向存戶派發利息，以刺激消費，這是現鈔絕不能做到的。有研究指出，由於官方發行的貨幣較任何一家發鈔行的潛在倒閉風險是「零」，大眾必樂於使用，其刺激消費的特性更可為全球經濟總量帶來3%增長。

誠然，落實全面「無現金社會」只是時間問題。以美國為例，聯儲局數據顯示，去年美國人用現鈔付款的交易比例僅26%，高達62%是透過信用卡、銀行電子支付等虛擬平台；相比之下，2016年有31%支付是用現鈔。中國更普及，單計2017年，使用電子支付的成年人比例達76.9%，農村地區亦達66.51%。

難怪人民銀行早前已表態，將在短期內推出官方虛擬貨幣。據悉，柬埔寨國家銀行已開始實行，令當地未成熟的銀行及支付系統變得更有效率；瑞典已屆最後階段，加拿大、英國，以及挪威央行亦認真研究。由於科技是兵家必爭，只要有較大型的經濟體搶先推行，熱潮可以瞬間擴散，或許「無現金社會」距離不遠矣。

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