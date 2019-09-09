夜市UPDATES︰道指微升　港股夜期牛皮

市場繼續憧憬中美10月「面對面」談判能取得進展，美債息全面反彈，減低了經濟衰退的疑慮，加上全球央行很大機會在本月內採取更寬鬆貨幣措施。美股周一(9日)早段靠穩，道指高開後升幅縮至26點，報26,823點，標指升3點或0.13%，報2,982點；納指升3點或0.04%，報8,106點。

港股外圍變動亦不大，夜期報26,669點，低水12點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報26,690點，升10點，高於周一(9日)現貨收市26,681點。

美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅表示，於下月初舉行的中美經貿磋商中，將會要求中方回到原先的協議。他又透露，今年5月時，中美已有一份長達150多頁的協議文本，當中涉及7個範疇，經過雙方11次談判，已談到細節位，包括標點和段落。

他強調，雙方須回到原點，處理「市場准入」及7大範疇的「經濟結構性問題」，包括網絡攻擊、強制技術轉移、知識產權盜竊、國企補貼、操縱貨幣、芬太尼流入美國，以及貨物傾銷。

另外，有外媒引述消息指，中方於上周提出若美國放寬對華為的限制，將增加購買美國農產品。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)將於周二(10日)舉行發布會，料新一代iPhone將會登場，Apple股價升逾1%。著名維權投資者辛格領軍的Elliott Management，披露持有價值32億美元美國電話電報(AT&T)股份，對公司出改革建議，AT&T股價升4.5%。

值得留意的是，金融市場再多一個利好消息，就是美國國債孳息率可能會出現大幅反彈，因為上周的「超賣」程度逾20年首見。一旦債息持續反彈，即意味着市場會估計經濟不會太快出現衰退，勢帶挈股市進一步做好。

美國著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley表示，債息在今年以來飽受全球經濟增長放緩、中美貿易戰，以及英國脫歐等地緣政治影響，跌浪未停過，故預計目前反彈浪或剛開始。再者，之前債息不斷下跌是「人為買債」造成，由於市場在8月需求突增，資金一窩峰擁入相關的交易所買賣基金(ETF)，某些價格一度大升12%，令相關被動基金要被迫追買美債，推高了債價，令債息相應回落。他指出，目前「人為買債」的高峰已過，令到債價回落，從而讓債息有反彈空間。

除了資金因素，他又稱，若從「圖表技術派」來看，10年期美債息是1998年以來、即21年最「超賣」，反映債息反彈在即，而且力度不輕，更不會短期內結束，故今次反彈浪料會持續一陣。根據往績，目標或許是200天線(在美國是「牛熊線」)，即2.37厘左右。

【21:34】市場憧憬各地央行出招支持經濟，美股周一(9月9日)早段靠穩，道指升78點，報26,876點；納指升28點，報8,124點。

不過，2008年因為沽空美國樓市而聲名大噪的基金經理Steve Eisman在訪問中表示，中國不會作出任何讓步，因此美國總統特朗普必須讓步才可達成貿易協議。他又警告，香港局勢可能觸發環球市場調整。

企業消息方面，著名維權投資者辛格領軍的Elliott Management，披露持有價值32億美元美國電話電報(AT&T)股份，並建議公司出售非核心資產及改善營運效率，相信這可將股價在2021年底前提升至每股逾60美元。受消息刺激，AT&T股價早段漲4.32%至37.82美元。

蘋果公司(Apple Inc.)於美國時間周二召開產品發布會，料新一代iPhone將會登場，Apple股價周一早段報214.97美元，升0.8%。

美國鋁業宣布重組及簡化架構，11月起向行政總裁Roy Harvey匯報的高層數目，由現時12人削至7人，料可降低開支及加強效率。美鋁股價過去12個月累挫約50%，周一早段報19.53美元，升2.2%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。