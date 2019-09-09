致富智庫：7大養兒錯誤　別讓子女「玻璃心」

教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。相信不少父母為教養孩子，也會費盡思量。不過，著名心理治療師、著有心理勵志書籍《13 Things Mentally Strong People Don't Do(中文譯作：告別玻璃心的13件事：心智強者，不做這些事、強者養成的終極指南》作者Amy Morin表示，若家長真的想建立兒女的自信心及自我肯定感，就千萬別做以下使兒女變成「玻璃心」的行為！

以下是7大養兒錯誤，若持續下去，將會摧殘兒女的信心，不妨參考一下：

【1、讓孩子逃離責任感】

雖然你可能認為「家務」會讓孩子受到壓力，並增加負擔，但做家務有助於他們成為更負責任的公民。再者，做適合年齡的家務，有助他們培養征服感和成就感。

因此，無論你是否會告訴孩子要幫忙洗衣服或倒垃圾，孩子都有責任這樣做，並且是表現能力和完成責任的機會。

【2、不讓孩子犯錯】

作為父母，看到孩子失敗、被拒絕，或者把一些事情搞亂，心裏固然難過，所以有些父母會盡量不容許類似情況出現，盡量保護孩子。

不過，這絕對是剝奪他們學習的機會，須知道「失敗乃成功之母」，犯了錯才會更牢記過失，長大後才不至於「玻璃心」。

【3、保護孩子的情緒】

當孩子生氣時，父母自然會想辦法安撫他們，但如果過分保護，反而會影響他們的情商(EQ)和自尊發展。

父母們，當孩子發脾氣或因其他事而生氣時，要幫助他們認識觸發情緒的因素，並教他們如何自我調節。為他們提供一個框架，幫助解釋感受，以便將來更容易處理情緒。請緊記，這是學校不會特別教授的，父母更須以身作則。

【4、縱容受害者心態】

不要時常向孩子說：「我們買不起像其他孩子一樣的新鞋，因為窮。」若不斷散播負面，並強化它，只會漸漸使孩子覺得生活中的大部分情況是無法控制，影響自信。

父母應正面灌輸，讓孩子認識到自己選擇生活，對自己能創造更美好的未來有盼望、更有信心。不要讓孩子變成「憐憫派掌門」或誇大不幸，而是鼓勵他們採取積極行動。

【5、過度保護】

當然，父母會千方百計保護孩子，但讓他們不受挑戰是會影響發展。父母應將自己視為「嚮導」，而不是保護者，即使放手或會有可怕結果，也要讓孩子體驗生活。肯放手，他們就有機會自己處理任何生活方式，使其具有獨立能力和充滿信心。

【6、期望完美】

父母們，請回想自己的童年，沒有人是完美，孩子們也是！不要對他們訂下過高的目標，這只會增加挫敗感。相反，父母只需給予孩子「長遠目標」及訂立每個目標的基本，例如讀大學是長遠目標，基本就是小學、中學一關一關地順利度過，過程中不需要每次第一。

【7、懲罰而不是學習紀律】

孩子在成長過程中，需要了解某些行為會導致嚴重的後果，但紀律和懲罰之間是存在很大差異。有紀律的孩子認為：「我做出了一個糟糕的選擇。」受懲罰的孩子會說：「我是一個壞人。」

換句話說，紀律會讓孩子相信他們可以在未來做出更明智、更健康的選擇，而懲罰只會使他們認為自己無法做得更好。

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