實在太大鑊！日媒憂「負利率的世界」後果難料

日本媒體周日(8日)發表了一篇題為《負利率的世界》文章，憂心負利率不斷蔓延。事實上，目前全球「負利率」債券(即債主竟然要支付利息)約有17萬億美元，是今年初的兩倍，佔整體比例約1/4，原因是全球經濟惡化，各國央行進一步放水所致。更甚的是，歐洲出現了「負利率」樓宇按揭，即供滿後的總額竟低於買入價。

因此，愈來愈多人呼籲重視利率過低的問題，認為它將給金融系統和經濟帶來負面影響。文章指出，在全球金融危機後的2008年12月，由於避險資金湧入，美國短期國債孳息率曾降至負數，之後轉正。直至2012年後，歐洲、日本推行負利率政策，使債券「負利率」成為常態，連瑞士年期剩餘45年的債券孳息率也降至負。

在丹麥，銀行利率的設定方法也出現倒掛。該國第3大銀行日德蘭銀行一方面決定對大額存款帳戶徵收0.6厘的負利率，另一方面推出世界「首個」負利率樓宇按揭。按照機制，按貸10年，利率為負0.5厘，主因是丹麥政策利率為負0.65厘，該銀行稱持有資金會導致損失，實是無奈之舉。

該行稱，在推出樓按負利率後，轉按申請大增。樓價有升無跌，根據丹麥統計局公布的樓價指數顯示，2019年首季達116.1(以2015年為100計算)，處於最高水平。

另據德國銀行協會稱，負利率政策導致德國的銀行，在2018年向歐洲央行支付了23億歐元，相當於前一年收入的1/10。

文章又指，其實美國債券已在負利率的世界，因為10年期美債息已降至1.5厘水平，如果考慮物價上漲(預測接近2%)因素，實際上已是負數。

由於歷史上沒有「負利率的世界」先例，未來會怎樣？誰都無法預料。

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