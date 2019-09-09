樓價UPDATES：居屋逆市搶貴　裕東苑未補價首越9千

東涌私宅近期樓價急挫，反觀居屋則仍錄高價成交，區內裕東苑未補價第二市場呎價首破9,000港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌居屋康山花園錄本月首宗買賣，1座高層G室三房戶，實用面積592方呎，於未補價市場以708萬元易手，實用呎價11,959元。據了解，同面積低層戶5月時售價約743萬元。

－－－－－

新界區

●裕東苑A座高層5室兩房戶，享少海景，於未補價第二市場叫價505萬元，最終減至480萬元成交，共減25萬元或5%。以實用面積530方呎計，實用呎價9,057元創項目新指標。原業主於1997年以一手價約79萬元入市，期內升值401萬元或5.1倍。

●馬鞍山薈朗近期連錄多宗持貨滿3年沽售個案，項目1座中層A06室一房戶，實用面積283方呎，獲買家以517萬元承接，實用呎價18,269元。單位2016年9月購入價為386萬元，期內升值約34%。

●元朗映御由於單位涉額較細，加上近期不乏業主降價，帶動9月至今已連錄3宗成交。屋苑1座中層A室，實用面積306方呎，為開放式間隔，原叫價約460萬元，獲買家議價至454.8萬元承接，實用呎價14,863元。原業主於2016年4月以約347.52萬元入市，帳面賺約107.28萬元。

●近月入伙的沙田珀玥，連錄租務個案。該盤中層G室一房戶，實用面積296方呎。有租客鍾情單位樓齡新，以1.65萬元承租，實用呎租55.7元。若以業主去年購入價667萬元計，回報率約3厘。

●屯門凱德花園1座高層E室，有區內人士見屋苑鄰近上班地點，加上議價後業主願減300元，故以8,500元即睇即租。上址實用面積312方呎，以兩房設計，實用呎租27.2元。

●天水圍栢慧豪園3座中層H室，實用面積494方呎，以兩房間隔，獲外區人士以1.28萬元租入，實用呎租25.9元。據了解，租客有感屋苑鄰近家人居住地方，方便照應，因而決定承租。若以同類單位銀行估價約543萬元計算，回報率約2.8厘。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。