中秋未到想明年？著名分析員：2020年恐史上最Chok

外國傳媒報道，著名投資分析專家、《紐約時報》多個最暢銷欄目作家、在全世界擁有超過100萬讀者的John Mauldin預警，2020年將會是「歷史上最動盪的一年」！

他說：「在過去數周，全球經濟已出現了轉捩點，這較貿易戰更大鑊，使脆弱感取替了之前的信心，背後是有理據支持。」他指的脆弱，包括「供應衝擊」(可簡單理解為供應鏈受創，令生產產品與服務的成本改變)、貿易戰、利率去向、沒有生能力的債務(即殭屍債)，以及歐洲一團糟。最重要的是：2020年美國總統大選。凡此種種，聯合起來就是一場「完美風暴」。

他說，「沒有一個結果是好的， 我認為我們所希望的最好結果是繼續僵局下去，但從現在到2020年11月，我們都不會知道結果怎樣。相反，永無止境的民意調查，將顯示一方或另一方佔上風。」

因此，金融市場將陷入亂局，每條新聞標題都會讓市場大上大落，並啟發政治人物及央行怎樣回應，惟他們的行動很可能是錯。

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