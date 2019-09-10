胡孟青：瘟疫惹來幣策難題

一場豬瘟，內地豬隻數量急跌，導致豬價急升。據報道，單是7至8月份，價格已經上升了26%，而自上月底至本月初的一星期，批發價已經上升了近9%。豬價失控上升已經成為了一個政治問題，各部委亦急忙要下達指令，為的是增加供應，控制價格。

一場豬價向上，內地政策大有時光倒流之感；以前有糧票，有配給，近月為了在供應不足情況下去滿足需求，也搞了變相配給制。以前有大煉鋼，現在部委對豬肉價格上升着急起來，也變相要全國盡快增加豬隻產量，繁殖及供應。另外，不少省市也實行了地產式的調控，包括限價及限購。

內地資料顯示，去年所監測的能繁殖母豬存欄量，跌幅已達5.9%，超越5%的跌幅警戒線。奈何情況惡化，到今年6月份，數字跌幅已經達到接近27%。最高層面指令大大增加供應，會否有效達致降價？生豬有其規律，由懷孕至出欄，需時十個月。再者，按以往豬價的上升周期，歷時大約20個月。有內地分析估算過，不計豬瘟因素，豬價見底仍需最少8個月。

豬價上升成為政治問題，部分認為是國慶臨近，當然還有其他原因，會產生其他影響。眾所周知，內地由上而下的指令，講求是達標及效率，要控豬價、要加產量，似乎補貼一定會有，而且愈來愈多。到了下層，為求盡快達標，會否套用各適其適的催生方式，如是者的話，也未必會對廣大市民有益處吧。

因為豬價上升及供不應求，作為替代的雞肉需求亦都向上。但問題就來了，豬肉已經佔了肉食銷售六成，價格已升，連帶其他食品價錢也被牽連，食品通脹往後的走勢，已經不難想像了。事實上，扣除食品的話，內地通脹數字談不上升溫，但豬價及食品價格漲勢未能控制，到頭來，整體居民價格指數由目前接近百分之三水平，是有可能進一步超越向上的，這個亦是總理工作報告的目標或可容忍水平。

下游通脹因為豬價尚未見頂，惟上游工業品出廠價，卻因為經濟及需求，尚未能築底。試問，一個CPI極有機會超越3%，而另一個PPI很可能步入負數，內地貨幣政策在執行上，是相當之尷尬。

獨立股評人 胡孟青

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