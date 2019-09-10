東方日報B1：大陸客縮75%　保監局響警

香港社會動盪令來港旅客減少，近年內地客成生意重要來源的保險業亦風聲鶴唳。保險業監管局行政總監張雲正表示，第三季起內地客來港投保金額，將錄得顯著跌幅，呼籲業界避免集中單一業務。有保險業界人士「大呻」，內地旅客對香港局勢失去信心，近月來港購買保險客量急挫七成半。

據保險業監管局數據，第二季內地客來香港購買保險的新做保單張數，按季減少10.88%至10.07萬張，新做保單保費則按季上升6.16%。但張雲正表示，上半年數據未能反映來港旅客減少對保險業的影響。

他透露，現時內地客佔行業整體新做保單保費約26%，大幅低於兩年前的45%，反映內地客減少非受單一事件影響，但提醒業界不應過分集中於單一業務，才能於不同情況下維持穩健。

事實上，中國經濟下行壓力及人民幣貶值因素，影響內地人外遊意欲，當地監管機構亦推行防止資金流走的政策，限制了資金經保險渠道搬至香港等境外市場，保險業已早有心理準備，內地客業務會逐漸放緩。

六福財富管理總經理施維透露，6月份香港出現首輪示威活動時，內地客戶普遍仍然樂意來港投保，惟直到7月份，內地社交平台開始廣泛流傳有關香港示威情況的資訊，導致內地客戶認為香港處於「非常危險」局勢，基於安全理由而拒絕親自來港簽保單，坦言有業界的內地客量大跌近七成半。

為了重建內地客對香港信心，施維指出，不少業界人士主動於香港不同社區拍攝影片，並且分享至內地的社交媒體上，向內地客證明多個地區大致和平，同時解釋香港實際情況。

保險界立法會議員陳健波更形容，業界已經進入「極嚴峻」的階段，尤其是不少集中內地客的從業員，於7至8月期間的內地客新做保單保費按年下跌一半，即使整個社會回復平靜，預料內地客人最少需時數個月，才能夠重拾來港投保的信心。

他亦建議，由於示威活動一般集中於市中心地區，業界可盡量與內地客於人流較少，及沒有舉行遊行的地區簽約。

與此同時，基於人民幣貶值壓力不斷增加，陳健波建議業界可以加強向內地客推薦具有「保本」性質的美元保單，從而吸引客戶盡快來港投保。

至於容許客戶在內地跨境購買香港保單的「保險通」計劃，保監局主席鄭慕智坦言，受中美貿易戰、國際營商環境轉壞、離岸人民幣市場發展放緩等多個因素影響，同時面對香港局勢，相關計劃或會延遲，當局會如常與內地監管機構保持緊密合作。

他補充，香港本來是自由開放的市場，除了內地客，來自世界各地的旅客亦可以選擇來港投保，應該以成為地區性的保險樞紐為最終目標，認為香港金融市場仍然未有出現動盪。

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