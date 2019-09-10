林嘉麒：企業融資恐受累港評級下調

恒指近期的反彈，儘管升幅不大，但每日高位有向上移。相比受壞消息影響下，情況未算太差。上周五惠譽宣布將香港的評級由「AA+」下調至「AA」，評級展望為負面，為該機構24年來首次降香港信貸評級 。

惠譽今次將香港降級主要歸因於政治原因，認為「一國兩制」框架構成對香港的挑戰，並預測香港會因為「持續性融入國家治理體系」，帶來更大的體制及監管挑戰，導致與中國內地主權評級差距收窄。惠譽更明言，持續數月的衝突及暴力行動，正考驗「一國兩制」政治框架的底線及柔韌性，而中國官員自九七年主權移交以來，對香港事務採取更加「公開」的立場。

該評級機構預計，「一國兩制」的基石不會動搖，但香港與內地在經濟、金融、社會和政治上日益加強聯繫，顯示出其與中國國家治理體系的不斷融合，未來，香港將面臨來自體制和監管上更大的挑戰，而這樣的變化與香港和中國內地﹙A+/穩定﹚的主權評級差距縮小的趨勢是一致的。

事實上，惠譽並不是第一次由於政治原因下調國家或地區的評級。理性一點看，投資者毋須太擔心，上周五港股亦未受太大影響。不過，對於香港來說，當然是大件事。況且，一般評級機構下調信貸評級前，會先把評級展望下調至「負面」。今次惠譽降級前，香港的展望是被評為「穩定」的，因此降級是屬於某程度上的突然。

不過，在投資市場上，筆者相信估值已反映惠譽所提及的政治因素。香港示威活動由6月至今，惠譽早於6月12日已發報告，報告預示，《逃犯條例》修訂引起市場廣泛討論，關注會否因此損害香港的高度自治權；過去香港信貸評級高於內地，是基於其高度自治、與內地不同體制，若一國兩制基礎受損，該行或重新檢視香港評級。其後7月30日再發報告，稱香港的評級正受到考驗。短短3個月內三度發報告，最終調低香港信貸評級也屬意料之內。

預測短期內其他評級機構會發表相類似的報告，上月底標準普爾警告過，若長期經濟不振、財政靈活度受結構打擊，香港的良好信貸基礎或會逐步被破壞。穆迪則指，抗議活動是香港制衡政府的手段之一，若此制衡能力有被削弱的迹象，將對香港的信貸評級產生負面影響。因此，我們要小心評級機構的報告所帶來的影響。再者，我們要留意機構融資成本會否因此增加。在評級被調下，香港企業信貸評級亦會受影響。

大市方面，降準對大市並未見刺激，港股周一(9日)高見26,800點水平，高位繼續向上移，惟恒指全日連續兩日陰燭，要小心短期下試支持位26,000點大關。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。