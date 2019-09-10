古勝：港股陰乾豈會無因？

上周五中國人民銀行宣布降準放水，下周一生效。昨日港股高開，但升抵26,800點水平就開始掉頭回落，午後在26,600點水平徘徊，埋單計唔見9點，收報26,681點，成交才724億元。好明顯，市況反彈至現水平，願意落場再追貨的投資者實在唔多，大市成交是最好的說明。

港股成交萎縮，唔係今日的事。本地小型證券行食老本食咗好幾年，一方面要面對來自銀行、中資行和網絡交易商的的競爭，二來這些年港股市場側重拓展中資企業上市，成交向中資股傾斜，偏偏呢幾年的大型中資股IPO又輸死人，蒸發咗唔少財富，本地中小企股份又如潛水艇，一潭死水冇得翻身，小經紀根本搵唔到食。

依家一個經濟不景殺埋身，股市死氣沉沉，證券行老闆意興闌珊決心止蝕賣盤或結業亦可解。問題係，小型經紀行以散戶為主的客戶基礎根本唔太值錢，反正人家由零開始申請新牌照時間又唔係好耐。可見，證券行賣盤唔值錢難甩手係可以理解。老古相信，經歷今次淘汰賽過後，港資券商會進一步被邊緣化，整個行業係中資行同外資行的天下。

搞到咁，其實同這些年當局未有善用香港國際化定位，亦未有重點扶持本地企業成長，服務只顧全面向中資傾斜的策略有莫大關係，交易所大員和財金官員腦裏只有中國企業，忘了香港是亞洲四小龍，更未有察覺過度依賴單一市場的風險。難怪一向偏向保守的惠譽，都忍唔住出嚟下調香港信貸評級，並予負面展望。其中一個原因，乃在中港經貿易更緊密連繫，以及香港高度自治受損之下，香港與中國的信貸評級差距正在收窄。

講來講去，沒解決好香港的經濟問題，單靠中資股支撐估值，沒有外資肯參與，港股只得一條路，就係陰乾！所以，即使短期受A股帶動，港股仲有一千幾百點升幅，唔見得可以吸引多少資金參與，反而等位建淡倉的仍是主流。

港資企業在香港經濟的角色淡出，港企股份對恒指影響力下降。仍然留喺港股的，集中玩中資股就更有把握。雖然放水對於內地實體經濟的刺激作用唔係太大，但看來官方還是會努力喺十一前營造太平盛世氣氛，短炒就要把握機會。食品股中國旺旺（00151）股價昨以大陽燭收復上周五失地，收報6.47元。短線若能以大成交突破今年以來的阻力位6.5元水平，不排除可以再踩油上，目標叩7元關，穿6.1元關止蝕。

東方產經專欄作者 古勝

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