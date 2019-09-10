中信銀行(國際)：減息預期降溫　澳元回升

美國8月非農就業職位增加13萬個，低於預期，但平均時薪增長0.4%。美國聯儲局主席鮑威爾的講話未有太大驚喜，但重申貿易政策不明確構成下行因素。就業報告好壞參半，市場認為鮑威爾的言論有偏鴿，美元指數輕微下滑98.43。

澳洲央行一如預期在9月貨幣政策會議決議維持利率於1%不變。但央行重申如果必要，會再次推出放鬆政策，並稱利率將在長期內保持在低位。澳洲公布第2季GDP較上年同期增長1.4%，符合預期。加上中國人民銀行於上周五宣布為支持實體經濟發展，決定於9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5%，澳元兌美元曾經觸及高位0.6862。

中國推出刺激措施和中美即將重啟貿易談判的樂觀情緒，提振投資者對風險資產的偏好，澳元重上5周新高。澳洲最新GDP數據，減低市場對澳洲央行10月減息的預期，如果中美貿易談判有明顯進展，市場觀望澳元或可逐漸回升至0.7水平。

中信銀行(國際)

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