梁彥穎：每周指數期權參考性高

港交所快將推出以每周結算的恒指及國指期權。

每周指數期權的特性是：期權金較低、槓桿較高，及時間值迅速遞減。因此，無論以揸策略或沽策略為主的投資者，都很大機會放棄部分每月期權而改為投資每周期權。因每周期權每月大概結算四次，意味港交所在期權的交易費及結算費收入應大幅增加。

指數界內證、窩輪及牛熊證皆為投資銀行發行商發行，由於散户不能沽空，買賣差價難免不及期權吸引。相信日後發行商只能集中發行與股票有關的衍生產品。

另一方面，因期權擁有「輸有限贏無限」的特性，當期權金進一步遞減，散户期指炒賣的次數亦將受到一定影響。例如每到結算日，2、30點一張期權隨時瞬間變成2、300點。一旦投資者認為已賺夠，因價內期權很難買賣，通常會立即揸或沽出期指來套利。

結算日前一日(即周四)，期權金稍為昂貴，但只要看準方向，投資者亦可利用牛跨或熊跨來增加槓桿比率或減低成本。

參考台灣同類產品，發覺每周指數期權的買賣數量超出每月指數期權。往後分析大市數據，投資者不能不參考每周指數期權的交易資料。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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