美股收市：道指升38點　連續4日上揚

市場憧憬全球主要央行很大機會在本月採取更寬鬆貨幣措施，加上中美10月進行面對面貿易談判，均利好大市氣氛，美股三大指數周一窄幅上落，其中道指連升4日，收報26,835點，升38點或0.14%。標指收報2,978點，跌少於1點；納指收報8,087點，跌15點或0.19%。

金融支付板塊廣泛受挫，Visa和Mastercard分別收挫2.26%和2.75%；美國運通微跌0.22%；Square亦下跌0.85%。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)將於周二(10日)舉行發布會，料新一代iPhone將會登場，Apple股價收市升0.43%。

著名維權投資者辛格領軍的Elliott Management，披露持有價值32億美元美國電話電報(AT&T)股份，對公司出改革建議，AT&T股價收漲1.49%。

後市方面，美國著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley表示，債息在今年以來飽受全球經濟增長放緩、中美貿易戰，以及英國脫歐等地緣政治影響，跌浪未停過，故預計目前反彈浪或剛開始。

他續稱，之前債息不斷下跌是「人為買債」造成，由於市場在8月需求突增，資金一窩峰擁入相關的交易所買賣基金(ETF)，某些價格一度大升12%，令相關被動基金要被迫追買美債，推高了債價，令債息相應回落。他指出，目前「人為買債」的高峰已過，令到債價回落，從而讓債息有反彈空間。

除了資金因素，他又稱，若從「圖表技術派」來看，10年期美債息是1998年以來、即21年最「超賣」，反映債息反彈在即，而且力度不輕，更不會短期內結束，故今次反彈浪料會持續一陣。根據往績，目標或許是200天線(在美國是「牛熊線」)，即2.37厘左右。

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