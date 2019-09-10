【市前重點睇】道指四連升　紐油漲逾2%

●美匯指數反覆企98.28，港匯高見7.8383，離岸人民幣(CNH)升穿7.12關，圓匯弱見107.24，歐元於1.105水平上落，英鎊漲至1.2344。金價失守1,500美元。布油觸及63美元，紐油升上58.11美元。道指期貨上升。

●美國財長姆紐欽表示，中美就執行問題簽署「概念」協議，並強調已在貿易談判中取得積極進展，高級別的談判將在未來幾周恢復。

-評級機構穆迪下調福特汽車(Ford)信貸評級至「Ba1」的投機或垃圾級別，主要基於該公司進取地重組，卻面對脆弱的財政情況。福特汽車股價於盤後交易昤段急挫逾3%。

-蘋果公司(Apple Inc.)將於周二(10日)舉行發布會，料新一代iPhone將會登場，Apple股價收市升0.43%。

●據紐約聯儲調查，8月份美國通脹預期下滑至多年低位，未來1年的預期通脹率降至2.4%，創下該調查6年歷史中的最低水平。

●美國10年期國債孳息率漲8.36點子，報1.6438厘。

●受信用卡借款增加影響，美國7月份消費者信貸出現2017年底以來的最大增幅。

●港股ADR指數收報26,719點，升38點。

●即月恒生指數夜期收報26,722點，升72點，高水41點，成交14,449張。

●紐約期油收報每桶57.85美元，升1.33美元或2.35%；布蘭特期油收報每桶62.59美元，升1.05美元或1.71%。

-沙特阿拉伯新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)表示，油組及非油組成員國(OPEC+)的政策不會發生根本變化，暗示將繼續減產。

●紐約期金收報每安士1,511.1美元，跌4.4美元或0.3%，連跌3日。

●英國上議院宣布，旨在阻止英國10月31日無協議脫歐的法案經皇室同意後，已正式成為法律。

●德國7月份貿易順差擴大，創4個月來最高值。出口意外增長。

●中國銀保監出台辦法對保險公司關聯交易從嚴監管、穿透監管，打擊通過違規關聯交易進行利益輸送等亂象，有效防範金融風險。

●中國8月份汽車銷量15個月來第14次下滑，延續有紀錄以來最長下行趨勢。

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