【股民熱話】中國「放水」亦難救股市　點解？

中國人民銀行(即中國央行)於上周五(6日)宣布，下調存款準備金率0.5個百分點，9月16日生效，估計此次「降準」釋放長期資金約9,000億元人民幣。不過，見到周一(9日)內地A股只是微升，而港股就直頭升唔起，恒指倒跌9點收場，成交才724億元，股民都覺心灰意冷。兩地股市對放水的反應唔大，當然有其原因。

首先，睇番今次官方所說的降準目的，是支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本。老實講，在中美貿易戰不斷升級，美國於5月及9月先後增加進口中國關稅，將進一步打擊中國經濟。中國官方公布8月出口按年增長僅2.6%，遠遜預期，相信年內相關數據沒有最差只有更差。在高負債以及外部需求疲弱的情況之下，單靠放水來刺激內部需求的做法，一則不可能長久，二則政策效用只會每況愈下，措施充其量是維穩補底。周一A股反應平和，在預期之內；對內憂外患的港股，先升後跌，亦不令人感意外。

其次是，如今全球都在減息放水，中國降準放水充其量只是跟大隊，實際上中國根本沒有大幅減息放水的條件，以免刺激資產價格泡沫，令結構性問題更糟糕，且無濟於事。中國官方亦已多番強調不走大水漫灌之路，今次放水相信與十一長假前的市場流動性安排有關，不宜被過分解讀。

第三，是國際關係劇變所使然。有別於2008年或2015年的情況，如今中國所面對的，是美國保護主義抬頭，全球一體化受挫。過去在金融風暴，各主要經濟體有商有量，貨幣政策互相配合，一致營造有利經濟回穩復甦的環境。可如今貿易戰、科技戰、貨幣戰，單是中美的利益糾纏，至今未能解決，變成長期問題。國際形勢的轉變，人民幣貶值壓力，無論是企業抑或消費者，都感受到壓力。今時今日放水，提振人心的作用自然亦要打折扣。

綜合而言，市場對人行降準放水之舉久候了，港股亦已一定程度預先透支了預期，眼前兩地股市反應一般，實不意外。年底前不排除內地尚會有一次放水行動，但作用都係在於補底居多，且別對刺激作用存過分期望。投資者還是要審時度勢，切勿對號入座。

東方產經專欄作者帥哥

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