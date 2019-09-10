港股回軟　舜宇倒跌　電訊及油股做好

港股表現繼續反覆，恒生指數早段升近200點後回落，曾倒跌30點，暫於26,600水平上落。國企指數靠穩，主板成交240億港元。

舜宇光學高開2%後倒跌，暫跌1.8%，是表現最差藍籌；瑞聲科技亦倒跌0.9%。昨日急升的中興通訊回吐逾2%。

重磅股方面，騰訊及中國平安跌0.5%及0.8%拖低大市；友邦保險跌0.2%；香港交易所跌1.5%。滙豐控股續升近1%，工、中、建三大內銀股升0.3%合力撐市。

內地電訊及石油股有買盤，中國聯通飆4.6%，是表現最佳藍籌；中國電信及中國移動升3.3%及0.7%。油價漲2%；三桶油升0.7%至1.5%。

【09:20】滙豐領漲 聯通飆逾4%

道指期貨升逾40點，港股開市做好。恒生指數升150點或0.56%，報26,831點。國企指數高開58點，報10,475點。

滙豐控股領漲，股價高開1.2%報58.9元，貢獻恒指31點。騰訊升近0.5%；友邦保險升0.3%。工、中、建三大內銀股高開約0.6%；中國平安無起跌。

中國聯通與中國電信簽署5G網絡共建共享協議，股價分別升4.2%及3%；中國移動升0.8%。

5G及手機設備股續有追捧，舜宇光學8月手機鏡頭出貨量按年大增46%，股價升2.1%；瑞聲科技升1.6%。中國鐵塔升0.5%；昨日急升的中興通訊再漲1%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。