中國8月份通脹2.8%勝預期　豬肉價格飆46%

國家統計局公布，8月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.8%，預期升2.7%，7月升2.8%。

當中，食品價格按年上漲10%，漲幅比7月擴大0.9個百分點；非食品價格上漲1.1%，漲幅比7月回落0.2個百分點。食品中，豬肉價格上漲46.7%，漲幅比7月擴大19.7個百分點；鮮果價格上漲24%，漲幅回落15.1個百分點；牛肉、羊肉和雞肉價格漲幅在11.6至12.5%之間。鮮菜價格按年下降0.8%，為連續上漲18個月後首次轉降。

非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.3、2.1和1%。據測算，在8月份2.8%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.6個百分點，新漲價影響約為2.2個百分點。

至於8月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.8%，預期跌0.9%，7月跌0.3%。

生產資料價格按年下降1.3%；生活資料價格升0.7%。主要行業中，降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降9.1%，比7月擴大0.8個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降5.9%；化學原料和化學製品製造業，跌4.6%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，跌3.1%。

漲幅回落的有黑色金屬礦採選業，漲21.7%，比7月回落2個百分點；煤炭開采和洗選業，升0.9%。漲幅擴大的有有色金屬礦採選業，升3.7%，比7月擴大1.8個百分點；農副食品加工業，漲2.8% 。據測算，在8月份0.8%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-0.2個百分點，新漲價影響約為-0.6個百分點。

首8月計，CPI按年增長2.4%，PPI按年升0.1%。

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