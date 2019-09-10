震雄鍾效良：爭產是謠言　公司無轉營做地產

他又說，作為管理層，從公司內部看「絕對無呢件事」，因為蔣震已將全副身家做慈善，家族成員無產可爭。另外亦不會爭話事權，因為至少於上市公司而言，「接班人和領導階層一早定咗落黎，都定咗好多年」。

至於會否是因為私怨或面子問題？鍾氏稱，絕對不會，因為公司有良好企業管治，用制度管治，不容私人感情等影響運作。

那為何蔣志堅要入稟告震雄集團的大股東震雄投資和三名董事呢？鍾估計，是該公司大股東內部投票問題，上市公司管理層管不到。他又謂，從上市公司內部看，公司是要看工作表現、運作成效表現。而至今除了蔣志堅一人的人事變動外，上市公司沒有其他變動。

此外，市傳公司要轉營做地產，他說絕無此事，不知謠言從何而來，但承認因貿易戰關係正在研究將生產由內地轉移至越南。而公司內地所有土地唯一的地產項目，是應深圳當局要求，將部分深圳土地改作員工宿舍用途。

他更表明，公司會繼續專注於塑膠機械的生產，本地示威活動對業務影響不大，因業務三成來自海外，七成來自大中華地區。中美貿戰之下，公司會專注於高技術高溢利的產品，為客戶「度身訂造」，冀將貿戰影響減到最低。

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