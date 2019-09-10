【即市分析】中資券商股後發先至

事實上，中資券商股轉強並非無的放矢。首先，人行放水為市場帶來活水，短期可刺激氣氛之餘，中長線亦有助增加市場資金流動性，利好A股。

此外，中美同意10月初舉行第13輪經貿高級別磋商，同時英國亦通過反硬脫歐法案，均有助緩和市場避險情緒。

部署方面，近期中信建投証券及中信証券股價走勢相對靚仔，前者短期內若能在成交配合下上破6.5元阻力，應可再上一層樓，可吼位跟進，下站睇7.5元，跌穿10日線約5.7元止蝕；後者同樣級級上，短期或先試17元阻力，可先放入觀察名單，博之後「水到渠成」。

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