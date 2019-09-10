【即市分析】中資券商股後發先至
2019年09月10日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：近期港股翻來覆去，市場風高浪急，真正搵食艱難。不過，上周特首正式公布撤回逃犯條例，加上中國宣布降準放水刺激經濟，在兩大利好因素刺激下，滬綜指已率先在本周初重上3,000點關，而部分中資券商股亦有轉強迹象，值得留意。(證券板塊追蹤：https://bit.ly/2lFjV86 )
事實上，中資券商股轉強並非無的放矢。首先，人行放水為市場帶來活水，短期可刺激氣氛之餘，中長線亦有助增加市場資金流動性，利好A股。
再看投行取態。大行瑞信就發表報告指，人行降準釋出了清晰的寬鬆信號，並有助改善商業銀行的流動性以及盈利能力，並間接利好券商企業未來盈利前景。至於高盛則調高對內地券商股的目標價，以反映盈利預期的調升，又估計中信建投証券(06066)、中金公司(03908)、中信証券(06030)及HTSC(06886)可繼續受惠科創版的上市，以及投行業務收益，均給予「買入」評級，目標價分別為7.84元、18.45元、19.49元及15.58元。
此外，中美同意10月初舉行第13輪經貿高級別磋商，同時英國亦通過反硬脫歐法案，均有助緩和市場避險情緒。
部署方面，近期中信建投証券及中信証券股價走勢相對靚仔，前者短期內若能在成交配合下上破6.5元阻力，應可再上一層樓，可吼位跟進，下站睇7.5元，跌穿10日線約5.7元止蝕；後者同樣級級上，短期或先試17元阻力，可先放入觀察名單，博之後「水到渠成」。
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