【專家分析】中國PPI持續收縮　全球經濟衰退憂慮增

根據國家統計局數據，工業生產者出廠價格指數(PPI)連續兩個月錄得負增長，8月份按年跌0.8%，預期跌0.9%，7月跌0.3%。

分析指出，PPI加劇收縮，反映經濟進一步放緩，增加對全球經濟衰退的擔憂，因為PPI下跌會損害製造商的定價能力，並通過出口向全球其他經濟體輸出通脹下降。

中國人民銀行上周公布新的寬鬆措施，包括下調銀行存款準備金率，但經濟學家表示，需要更多刺激措施來提振需求。

美國加州大學聖地亞哥分校研究中國政治和金融的教授Victor Shih表示，如機械和IT設備等一些出口密集型行業中，企業和從業人員都會受到CPI上漲加上PPI下滑的壓力。至於貿易戰削弱該批企業的定價權，食品價格上升亦令企業面臨向員工支付更高的工資壓力，可能導致部分企業陷入財務困境。

至於8月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.8%，預期升2.7%，7月升2.8%。當中，豬肉價格按年飆46.7%。非食品價格漲幅在持續走低，7月份非食品價格按年上漲1.3%，創下近3年以來的新低，8月份升幅進一步收窄至1.1%。

交通銀行金融研究中心發表報告指出，近期CPI按年維持在高位運行，主要原因仍是以豬肉為主的食品價格在拉動。考慮到非洲豬瘟疫情帶來的生豬存欄量以及能繁母豬存欄量仍在快速下降，豬肉價格上漲依然是下半年拉動CPI上漲的重要因素。另考慮到經濟下行壓力不減，總需求對CPI總體上會產生下拉作用，不存在明顯通脹壓力。

華泰證券首席宏觀分析師李超亦認為，目前物價整體上升壓力依然可控，8至10月CPI按年增速下行的可能更大，突破3%的風險較小。

不過，西南証券首席宏觀分析師楊業偉則預期，9月份CPI按年增速很可能會突破3%，年底或升至3.3%左右。該公司根據22省市豬肉價格按年增速與CPI中豬肉分項增速的關係，預測CPI中豬肉分項按年增速將持續回升，預計將由7月27%左右的水平，攀升至年底的69.4 %，相應地將對CPI產生明顯推升作用。

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