港股格局：陳炳強料難破二萬七關

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，港股受多項負面因素影響，單靠內地下調存款準備金率(降準)，難以突破27,000點關口，即使本月美國聯儲局減息四分一厘，亦已是意料之內，短期內難有重大利好消息刺激股市。

他指出，內地降準後雖然「錢多了」，但對帶動消費及投資成效不大，即使內地下一步會減息，相信幅度也不能太過盡取，否則人民幣更弱，因此上述措施頂多只能穩定經濟，刺激作用成疑。他認為滬綜指可試3,100點水平，但再上舉步為艱。

憧憬內地扶持汽車業，汽車板塊周一(9日)一支獨秀，不過陳對前景有保留，唯一可取是估值便宜。長城汽車(2333)早前公布8月銷量增近一成，對股價有支持作用，陳認為若股價能企穩5.6元，待突破下降軌才買入。

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