【有玄機】青衣二手樓買賣彈7倍　馬鞍山錄23成交

二手樓業主紛紛劈價沽貨離場，帶動各區交投量顯著回升。青衣區本月首9天已錄8宗買賣，較8月同期僅錄1宗彈升7倍，而馬鞍山期內成交量亦錄約3.6倍的升幅。兩區交投量爆升，主要原因是陸續有單位樓價跌返「六球」，令買家可做足八成樓按入市。

《東網》統計7個主要住宅區，在9月期間的二手成交量全數向上，為連跌兩個月後回升。連同上述兩個地區，共有5區成交量同期都增逾1倍。

青衣區交投顯增，中原梁岳宏解釋，之前累積的購買力陸續釋放，準買家見樓價已跌定，遂加快入市。事實上，近日成交至少都有5%議價空間，個別有更大減幅。

●藍澄灣高層跌至低層價

他又稱，區內上車盤藍澄灣3座高層C室，實用面積488方呎，6月開價680萬元放售，上月底已降價至638萬元，本月剛售600萬元，低市價30萬至40萬元，呎價12,295元。8月該項目一個低層兩房戶做價600萬元，反映高層已跌至低層價。

至於馬鞍山8月同期有5宗交投，本月則已錄約23宗。美聯陳少鴻表示，「樓價平咗，成交所以快番」，如海栢花園6座低層兩房戶，由於有租客因此不能睇樓，單位開價660萬元放售約一個半月，業主心急出貨，每星期均減價，終以600萬元沽出。以實用面積396方呎計，呎價15,152元。

●東涌接連有重磅投資者鬥平出貨

而東涌接連有重磅投資者鬥平出貨，該行吳惠斌稱，由於市場動盪，部分持貨較多的業主為免孭重債，寧願擴大減幅套現，放盤若低市價10%至15%，即吸引用家入市。全區本月已錄16宗，較上月同期增約3倍。

同區由外籍投資者持有的水藍．天岸6座中低層B室，實用面積568方呎，為海景戶，開價780萬元已低於市價，終再劈90萬元，僅以690萬元售出，為屋苑樓價近兩年首度低於「七球」，呎價12,148元。是次成交低個別銀行估價129萬元或16%。

鄰近的藍天海岸5座極高層兩房戶，日前由投資者以同類今年最低價620萬元沽出後。吳氏指出，事隔不足48小時，該座另一個極高層H室，不足三個月劈價180萬元，以更低價600萬元沽出，呎價趺至12,245元。原業主現時亦放售同區影岸．紅一個單位。

此外，屯門及元朗雖然交投同超上月同期，但增幅相比上述區域則較細，分別約50%與6.7%，暫錄約33宗與16宗。消息指出，元朗好順意大廈再錄可承做九成按揭的買賣，單位為B座中低層8室，實用面積268方呎，僅以398萬元易手，呎價14,851元。

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