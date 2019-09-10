【即市分析】數碼通高息誘人 可博反彈？

數碼通是香港的主要電訊商之一，業務相對穩定，上周五公布截至6月底全年業績，純利按年微增2.7%至6.32億元，派末期息派0.21元，全年為0.39元，以昨日(9日)收市價7.05元，息率高逾5.5厘。

參考大行睇法，瑞信認為數碼通在低息環境下估值吸引，目標價睇9元，維持「跑贏大市」評級。另花旗則指，數碼通去年派息比率達75%，管理層估今年可維持穩定派息，料受惠於5G及新iPhone推出，維持「買入」評級，目標價8.2元。

技術走勢方面，數碼通由去年11月見高位10.88元後，股價反覆向下，暫時仍受制於7月中以來的下降軌。雖然該股已由高位回落逾3成，且近月連穿兩次7元後重返其上，惟暫時而言股價動力一般，建議先行觀望，待再試7元邊承接再考慮小注博反彈。

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