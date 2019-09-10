沙特阿美傳先於國內逐步上市　為國際發售打響頭炮

早前已重啟首次公開招股(IPO)程序的沙特阿拉伯國營油企沙特阿美，據外電引述消息指出，沙特阿拉伯有意讓沙特阿美在國內逐步上市，其後才進行全球發售。

據悉，沙特計劃讓沙特阿美先於今年年底前在沙特利雅得證券交易所公開發行1%股權，2020年再出售1%，為於國際證券市場公開發售約5%股權打響頭炮。以公司目標達到2萬億美元估值計算，公開發行1%股權相當於200億美元，對利雅得證交所而言為一個巨大的里程碑。

此前，沙特國王薩勒曼委任王子阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)接任能源部長，後者表示將盡快舉行沙特阿美IPO。

消息稱，沙特阿美的遴選上市保薦人工作已接近尾聲，預期數日內作實，摩根大通、摩根士丹利與沙特國家商業銀行將擔任牽頭保薦人，花旗、高盛、滙豐控股與沙特Samba銀行則擔任高級保薦人。

沙特阿美的上市計劃最初於2016年提出，為沙特王儲薩勒曼主張「願景2030」經濟大計的主要部分，該國希望出售5%，集資1,000億美元，曾經考慮的上市地點包括紐約、倫敦及香港。之前參與上市工作的投行包括Evercore、Moelis & Co、滙豐、摩根大通及摩根士丹利。

不過，沙特阿美上市依然困難重重，包括市場擔心該公司能否達到2萬億美元估值，而薩勒曼堅持在美國上市，惟其顧問擔心會招致訴訟風險。

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