【專家點評】陳蓓敏：中海油績佳目標睇13元
2019年09月10日 11:45
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中國海洋石油
美國公布石油鑽井數量連續第三周下降，再加上原油供應下降，油價受支持做好。中美雙方同意10月初重啟貿易談判，令美股投資者情緒樂觀。下周將是美國聯儲局議息。本周四先有歐洲央行議息。市場關注將退任歐洲央行行長和候任行長講話。
新中國成立70周年重要日子臨近，人民銀行上周宣布為支持實體經濟發展，降低社會融資成本，將在下周一，下調存款準備金率0.5個百分點，再加10月15日和11月15日兩次實施定向降準，總共釋放近萬億元流動性。
香港局勢繼續動盪。評級機構惠譽下調香港的信用評級及展望，港府官員紛紛表態反駁。勢力對峙，受傷害的只會是百姓。恒指於26,500點水平牛皮。工信部公布首7個月電子信息製造業增加值同比升9%，相關股份如中興通訊(00763)及中芯國際(00981)值得留意。
中國海洋石油(00883)早前公布中期業績，純利為逾302億元人民幣，按年升18.7%。期內收入為1,088億，微升3%。全年資本支出約800億元。集團對控制成本開支有信心，加上油價向好，有利中海油下半年表現。中期息33仙，將在周四除淨，預期息率為5.3%。建議候低吸納，目標睇13元，跌穿11.5元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士)
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