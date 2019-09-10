【專家點評】陳蓓敏：中海油績佳目標睇13元

美國公布石油鑽井數量連續第三周下降，再加上原油供應下降，油價受支持做好。中美雙方同意10月初重啟貿易談判，令美股投資者情緒樂觀。下周將是美國聯儲局議息。本周四先有歐洲央行議息。市場關注將退任歐洲央行行長和候任行長講話。

新中國成立70周年重要日子臨近，人民銀行上周宣布為支持實體經濟發展，降低社會融資成本，將在下周一，下調存款準備金率0.5個百分點，再加10月15日和11月15日兩次實施定向降準，總共釋放近萬億元流動性。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士)

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