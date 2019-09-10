【午市重點睇】港匯跌至7.84水平 金價回落

●美匯指數高企98.37，港匯跌見7.8409，離岸人民幣(CNH)反覆企7.1146，圓匯低見107.5，歐元跌至1.1044，英鎊弱見1.2339。金價進一步回落至1,489美元。布油升抵63.12美元後回順，最新見62.85美元，紐油企58.12美元。道指期貨微跌13點。

-簽5G共建共享協議，聯通及中電信齊做好。

-港股通新貴未炒完，南方能源再飆五成。

-【大行報告】瑞信睇好舜宇前景，上調其目標價。

●【即市分析】

-【專家分析】中國PPI持續收縮，全球經濟衰退憂慮增。

-林樵基指評級機構過分悲觀，料明年可保六。

●亞洲股市：日股升近百點，澳股偏軟。

●新iPhone發布前夕，最強分析師為銷情潑冷水。

●虛幣Libra擬綁定幾大貨幣，獨缺「人仔」？

●港元拆息︰1個月升至1.83厘，呈兩連升。

●震雄鍾效良：爭產是謠言，公司無轉型做地產。

●人民幣兌每美元中間價為7.0846，較上日開市價上調5點子，結束兩連跌。

-人民銀行逆回購800億元人民幣。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.55厘。

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