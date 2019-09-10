【午市重點睇】港匯跌至7.84水平　金價回落

2019年09月10日 12:04
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    ●美匯指數高企98.37，港匯跌見7.8409，離岸人民幣(CNH)反覆企7.1146，圓匯低見107.5，歐元跌至1.1044，英鎊弱見1.2339。金價進一步回落至1,489美元。布油升抵63.12美元後回順，最新見62.85美元，紐油企58.12美元。道指期貨微跌13點。
    ●恒指中午收報26,703點，升22點或0.08%。 https://bit.ly/2krqaAc
    -簽5G共建共享協議，聯通及中電信齊做好。
    -港股通新貴未炒完，南方能源再飆五成。
    -【大行報告】瑞信睇好舜宇前景，上調其目標價。
    ●港股格局：陳炳強料難破二萬七關。 https://bit.ly/2kcbh4w
    ●【即市分析】
    -港交所腳仔軟吼認沽證。 https://bit.ly/2kDqBqV
    -中資券商股後發先至。 https://bit.ly/2ksTQwP
    -數碼通高息誘人，可博反彈？ https://bit.ly/2lDZrAt
    ●A股快報：滬綜指半日跌0.36%，深成指及創業板指分別跌0.64及0.56%。 https://bit.ly/2lI6qZj
    ●中國8月份通脹2.8%勝預期，豬肉價格飆46%；8月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年降0.8%，創2016年8月以來最大跌幅。 https://bit.ly/2kCnEae
    -【專家分析】中國PPI持續收縮，全球經濟衰退憂慮增。
    ●惠譽將中國今年經濟增長預測降至6.1%。 https://bit.ly/2kdb94O
    -林樵基指評級機構過分悲觀，料明年可保六。
    ●【股民熱話】中國「放水」亦難救股市，點解？ https://bit.ly/2kAVwEg
    ●亞洲股市：日股升近百點，澳股偏軟。
    ●沙特阿美傳先於國內逐步上市，為國際發售打響頭炮。 https://bit.ly/2lLCwTK
    ●新iPhone發布前夕，最強分析師為銷情潑冷水。
    ●虛幣Libra擬綁定幾大貨幣，獨缺「人仔」？
    ●港元拆息︰1個月升至1.83厘，呈兩連升。
    ●震雄鍾效良：爭產是謠言，公司無轉型做地產。
    ●【有玄機】青衣二手樓買賣彈7倍，馬鞍山錄23成交。 https://bit.ly/2m9WcRL
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0846，較上日開市價上調5點子，結束兩連跌。
    -人民銀行逆回購800億元人民幣。
    -人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.55厘。
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