【專家點評】龔成：所有金融騙局離不開一個模式…

話說我最近認識了一位年約40歲的女士(我稱她為Y小姐)，她早前就是因受騙而損失了金錢，而且金額不少，其實她又不是年紀大，頭腦亦很精明，而且有理財投資的知識，所以我甚為好奇她為何會受騙。原來，所有的騙局的模式都是一樣，都是利用人類的本性--貪心。

由於案件仍審理中，故我不能全部說明。話說幾年前，Y小姐從朋友的朋友中，認識了一位賺錢高手，賺錢高手十分年青有為，甚多賺錢門路，而且身光頸靚，名車、名錶、名牌掛滿身上，看來很富有、財政能力甚佳。甚為好景的形象，令人認為與他一起就有很多賺錢機會。

他所講的回報大約是這樣的，只需將錢存到他那處一個月，每10,000元計便可得到500元的利息(月計)，若以複息回報計算，這個計劃的年回報足足有近80%，可謂相當罕見。

雖然回報吸引，但Y小姐都不過分進取，只存了10,000元到高手那裏，一個月後，高手連本帶利給了Y小姐10,500元。Y小姐對高手的信心增加，而高手繼續以相同手法向各人游說，Y小姐開始存入更多的資金，每次都投入數萬元，而高手很有信用，每次到期都會連本帶利一毫也不少地歸回給各人。

異常吸引的回報，高手表面的富有，每次的信用，眼見愈來愈多人的參與，都令Y小姐及其他人對高手更有信心，投放的錢也愈來愈多，更介紹了身邊人一同去投入資金。

可悲的是，這時高手已表示所有的資金都已經全部因投資而損失了，即是Total loss(全部虧蝕)，而他亦沒有錢去歸還給參與者，而Y小姐畢生的積蓄150萬元亦化為烏有。之後警方列作詐騙案處理，而到目前已近一年，仍未有結果，當然Y小姐亦是任何錢都取不到。

財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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