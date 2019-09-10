騰訊設新公司「騰任」　與Switch有關？

早在今年4月26日，騰訊已宣布與任天堂展開合作，由騰訊負責其Switch遊戲機在中國區域的發行工作，而在今年的ChinaJoy展會上，騰訊更是為Switch遊戲機專門設置展台宣傳遊戲機及其遊戲內容。

根據已經發布的消息，中國的Switch將擁有《 薩爾達：荒野之息》、《馬里奧賽車8 豪華版》等已經發行的大作，除遊戲外，相關的周邊產品以及遊戲機配套的網絡服務、商店也將由騰訊負責提供。

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