騰訊設新公司「騰任」 與Switch有關？
2019年09月10日 12:27
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騰訊控股(00700)早前確認取得日本任天堂(Nintendo)旗下遊戲主機Switch在內地的代理權，據內地傳媒報道，騰訊科技(深圳)於上周四(5日)註冊成立一家名為「上海騰任科技有限公司」的公司，註冊資本為300萬元人民幣，主營玩具、電子產品等的設計開發及銷售等，市場料或與任天堂及Switch有關。
早在今年4月26日，騰訊已宣布與任天堂展開合作，由騰訊負責其Switch遊戲機在中國區域的發行工作，而在今年的ChinaJoy展會上，騰訊更是為Switch遊戲機專門設置展台宣傳遊戲機及其遊戲內容。
根據已經發布的消息，中國的Switch將擁有《 薩爾達：荒野之息》、《馬里奧賽車8 豪華版》等已經發行的大作，除遊戲外，相關的周邊產品以及遊戲機配套的網絡服務、商店也將由騰訊負責提供。
雖然Switch獲股王騰訊加持，但要打入中國市場「吸金」，恐怕會令投資者失望。詳情可瀏覽 https://bit.ly/2krra7r
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