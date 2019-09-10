【瑞通推介】美團點評曾失70元關　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續憧憬美國聯儲局今月減息，以及中美下月貿易談判有進展，道指隔晚收報26,835點，升38點或0.14%，連升4日。

恒指近日橫行待變，周一(9日)收市微跌9點報26,681點，周二(10日)早段高位升超過100點，一度重返26,800點之上，惟再遇阻力，指數轉為好淡爭持，目前恒指技術阻力先觀察50天線(約27,066點)的位置。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,880點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

美團點評自上月下旬升抵77元的上市新高後，股價徐徐而下，周一曾跌2.5%至72元以下，連續3日處10天線之下。股份周二早段繼續調整，跌幅逐步擴大至超過3%，曾失守20天線約71元的位置、以及70元的心理關口，技術上回補8月26日之上升裂口。周一有逾300萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有12萬元淨流出。

吉利汽車8月總銷量為近4個月以來首度單月銷量重上10萬，配合有券商預期內地整體新車銷售或於下半年復甦，帶動周一晉身國企指數成分股的吉汽，以近全日高位13.42元收市，升幅5.2%成為表現最佳藍籌。周一收市後有消息指，吉利控股與戴姆勒入股德國飛行出租車企業Volocopter。吉利控股及Volocopter將在中國成立合資公司，計劃把城市空中出行解決方案引入中國。吉汽連升4個交易日、累積升逾14%後，周二早段曾再升逾3%，高位曾觸及250天線約13.8元，惟其後升幅大為收窄，並由升轉跌，暫可視為急升後於高位整固。周一有逾220萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有76萬元淨流入。

沙特重申維持限產以保持油市平衡，紐約期油隔晚收升逾2%。中國石油周一獲北水追捧，淨流入約1.62億元。股份由8月尾低見的52周低位3.69元開始逐步回升，周一曾升4.5%至4.17元高位，期間累升13%，股價重返7月下旬水平。該股周二早段續升逾2%，升穿4.2元，暫連升5個交易日。輪證資金流方面，周一有21萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有16萬元淨流入。

早前強勢的醫藥股昨現較顯著沽壓，石藥集團周一倒跌2.8%收市，回落至15.5元水平，未能企穩16元和10天線。股份周二早段好淡爭持，大致於15.3至15.7元之間徘徊。周一分別有19萬和91萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。