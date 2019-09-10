中國經濟：莊太量料人行會減息保增長

信貸評級機構惠譽國際將中國今年經濟增長預測，由原先的6.2%降至6.1%，明年則由6%降至5.7%。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，今年下半年中國經濟增長無可能低過六，預計2019年全年會維持6.2%至6.3%。

他對中國經濟前景未有太擔憂，指國家經濟增長視乎勞動力、資本或效率增長。中國將面臨勞動力萎縮，以及去槓桿後遺症；過去的去槓桿令資本不足，企業倒閉。幸目前降準措施已對正下藥，以防資金鏈斷裂。惟要留意降準受存款準備金充裕程度所限，未能無限量推出，料未來或減息，並要求商業銀行利率與市場利率看齊，以確保有效釋出市場流動性。

他另指，中國經濟放緩並非因中美貿易戰所致，因美國才是輸家，美國消費者以及產品由中國出口的美企首當其衝。而中美貿易戰亦殃及池魚，令其他經濟亦放緩。八月份入口中國的訂單大幅減少，向中國提供電子零部件的南韓及台灣企業生意也受影響。

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