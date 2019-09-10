【專家點評】陳正犖：內地政策寬鬆　料持續至年底

國務院常務會議暗示將調低存款準備金率，人民銀行隨即配合，上星期五宣布全面降準0.5個百分點，並對部分合資格城市商業銀行，額外降準1個百分點，合共向市場釋放9,000億元人民幣資金。花旗相信今次行動釋放強烈信號：政策寬鬆的傾向，料將持續至年底以「穩經濟」，內地亦會推出更多刺激措施，確保有足夠就業職位增長，維持社會穩定。

更重要的是，我們預期人行將減息，特別有機會調低中期借貸便利(MLF)中標利率。內地早前決定進一步推行利率改革，銀行新貸款將以最優惠利率作為定價指標，並將中期借貸便利操作利率與最優惠利率掛鈎，反映人行試圖改善政策傳導性。額外向中小型地區銀行降準，目的亦是向他們提供更多資金，以鼓勵他們調低貸款利率。

國務院早前預告，為了應對經濟下行壓力，財政政策方面，將提早使用明年地方專項債券額度，並釐清專項債券用作資本金的條件，將為地方政府擴大財務資源，刺激停滯的基建投資。我們認為基建投資今年以來增長偏弱，歸咎於地方專項債券使用情況有限。新措施或有望刺激內地基建投資，年底時增長回升至8%，並為今年餘下時間整體經濟增長，提高0.5個百分點。

可能有分析擔心一連串寬鬆措施，或對人民幣匯價造成壓力，但要留意的是，內地出招的同時，美國聯儲局亦趨向寬鬆。近期人民幣弱勢主要受貿易戰及投資氣氛轉差拖累。如果貨幣及財政寬鬆政策，能重建市場信心，貿易談判又有進展的話，這或進一步提振人民幣匯價及中資股表現。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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