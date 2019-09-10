惠譽指降香港評級主因兩大點　短期會重新評估

國際評級機構惠譽日前將香港信貸評級由「AA+」降至「AA」，展望為負面。該行中國及香港主權評級分析師費安德稱，調低香港評級的原因主要有兩個，首先香港的示威衝突持續， 形容為香港回歸以來對一國兩制最嚴重的測試，事件削弱香港政府管治能力及基本法的國際聲譽，並影響商業環境的穩定性。但他補充，該行沒有理由相信，一國兩制將會有所改變。

另方面，他認為，香港與中國於經濟、財經及社會政治上的連繫日深，將兩地的評級水平拉近。他舉例，於近月示威中，內地召開多次記者會，談及香港問題，此外，香港銀行有30%資產與內地有關連。他相信，隨着大灣區發展，兩地的經濟連繫會隨時間上升。

他解釋，因本地示威事件仍然未解決，而且有機會持續下去，故將香港前景展望調低至「負面」。若果示威完結，將有利使商業信心回復，為香港評級展望帶來正面影響，該行會於短期內為香港信貸評級作重新評估。

惠譽表示，根據過往紀錄，被給予「負面」展望的主體中，有65%最終被下調信貸評級，兩個行動平均相距8至9個月。

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