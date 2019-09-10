樓價UPDATES：映灣園放盤十日速減76萬沽

二手交投回升，東涌屋苑3日連錄16宗買賣，區內指標映灣園兩房單位，約十日減價76.2萬元，最終售653.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣居屋愛蝶灣4座中層B室，實用面積592方呎，買家於「無樓睇」情況下，於未補價第二市場以655萬元購入，實用呎價11,064元，原業主於2000年9月購入，當時未補地價作價152萬元，持貨至今轉售，帳面獲利503萬元，單位19年升值逾3.3倍。

●北角健威花園C座中層2室，實用面積456方呎，兩房間隔，最初叫租21,000元，但見暑假旺季完結，終願減3,000元以18,000元將租出，實用呎租39.5元，較早前旺季時平約10%，原業主於2014年1月以489.8萬元買入，租金回報4.4厘。

●北角寶馬山花園3座低層B室，實用面積586方呎，一房間隔，享樓景，獲區外換樓客以988萬元承接，實用呎價16,860元，低市價1成，原業主於2012年9月購入上址作投資用途，當時作價829萬元，持貨至今沽售，帳面獲利159萬元，單位7年升值約19%。

●北角形品中層B室，實用面積344方呎，一房間隔，獲區外上車客以708萬元承接，實用呎價20,581元，原業主於2011年4月購入上述單位作投資用途，當時做價421萬元，持貨8年多至今將單位沽貨，帳面獲利287萬元，單位期內升值約68%。

●跑馬地愉安大廈高層A室，實用面積約719方呎，兩房兩廳間隔，日前獲租客以38,000元承租，實用呎租約52.9元，業主在2010年2月以約838萬元買入，租金回報率逾5厘。

●上環帝后華庭2座高層G室，實用面積518方呎，三房間隔，望西半山景，原先叫價1,295萬元，最終願減147萬元以1,148萬元易手，實用呎價22,162元，原業主於2002年以243.7萬元買入，持貨17年，帳面獲利萬904.3元，單位升值3.7倍。

─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●將軍澳蔚藍灣畔3座高層C室，實用面積490方呎，為兩房間隔，獲同區租客以月租18,800元承接，實用呎租約38.4元，業主於2006年5月以270萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約8.4厘。

●將軍澳CAPRI第10座中層F室，實用面積約401方呎，一房間隔，上年12月叫價720萬元放售，經議價後減價40萬或約6%，終以680萬元交吉沽出，實用呎價約16,958元，原業主約於2015年11月以約524.4萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約155.6萬元，物業升值約30%。

●啟德OASIS KAI TAK第3座低層C室，實用面積275方呎，屬開放式間隔，擁露台及開放式廚房，剛以每月13,500元租出，實用呎租49元，業主於2017年以約584萬元一手購入單位，現租出單位可享2.7厘租金回報。

●西南九龍浪澄灣5座中高層E室，實用面積560方呎，兩房間隔，享海景，議價後以23,000元租出，實用呎租41元，業主於2008年7月以600萬元買入，現租出單位可享高達4.6厘租金回報。

●荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38號高層C室，實用面積約678方呎，三房連一套間隔，放盤約兩個月，由叫價1,150萬元減至950萬元交吉易手，減價200萬或約17%，實用呎價約14,012元，屋苑本月暫錄約2宗二手成交個案，平均實用呎價約13,400元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●東涌映灣園9座中層F室，實用面積565方呎，兩房間隔，上月底叫價730萬元放盤，見近期同類單位錄得做價666萬元的成交，最終減至653.8萬元沽出，實用呎價11,572元，共減76.2萬元或1成。

●東涌東堤灣畔1座中層A室，實用面積544方呎，兩房間隔，叫價750萬元，累減60萬元至690萬元沽出，實用呎價12,684元，新買家為外區人士，於東涌睇樓已一段時間，心儀屋苑近港鐵站，最近市場氣氛淡靜，樓價回落，上址業主放售意欲實在，加上減幅吸引，快速拍板承接。

●天水圍嘉湖山莊本月錄15宗成交，包括美湖居4座低層G室，實用面積544方呎，三房間隔，以551萬元沽出，實用呎價10,129元，原業主於1998年10月以152.1萬元一手買入，持貨21年，帳面獲利398.9萬元，升值約2.6倍。

●元朗鉅發大廈1座高層G室，實用面積452方呎，兩房間隔，本月初以550萬元放盤，即吸引多名用家睇樓洽購，放盤短短3日，減價30萬元，至520萬元沽出，實用呎價11,504元，原業主於2016年7月以350萬元購入，持貨約3年，帳面獲利170萬元或49%。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座高層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，叫價850萬元，減至820萬元沽出，實用呎價16,171元，原業主於2014年4月以約480.8萬元買入，持貨5年半，帳面獲利約339.2萬元，升值約71%。

●元朗世宙2座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，原以650萬元放售，直至近日獲買家議價，並減價14萬或約2%，以636萬元成交，實用呎價約14,825元，原業主約於2016年2月，以約500.7萬元買入，剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約135.3萬元，物業升價約27%。

●馬鞍山翠擁華庭2座中層A室，實用面積681方呎，套三房間隔，開價約890萬元，議價後以858萬元易手，實用呎價12,599元，原業主於2000年以287萬元購入，持貨19年，是次沽出單位帳面獲利約571萬元離場。

●大埔海寶花園D座頂層連天台戶，實用面積400方呎，另連天台約366呎，原先開價620萬元，放盤兩星期，減價57萬元或9.2%，獲買家以563萬元承接，實用呎價14,075元，原業主於2015年6月購入上述單位，當時作價439萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利124萬元，期內升值28%。

●粉嶺中心9月暫錄約5宗成交，包括F座低層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，以491萬元易手，實用呎價13,342元，原業主則於2010年以173萬元購入上址，持貨9年，沽出單位帳面獲利約318萬元離場，單位升值約1.8倍。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。