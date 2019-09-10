【即市分析】金價腳軟　買定沽好？

東方產經專欄作者帥哥：金價今日(周二)繼續回軟並跌穿1,500美元關，即市報1,489.7美元，金礦股及金價ETF相關產品全都跟勢回落，但究竟是危還是機？

早前市場避險意識上升，直接推升美元、美債、日圓及金價等傳統避險資產，其中金價於9月4日更一度高見1,557.3美元，惟之後中美貿易談判有起色，金價才開始回落。但值得留意的是，環球經濟基本面其實唔多正路，起碼多間央行已先行減息，且連人行上周都齊齊宣布減息，實行「We Connect」，多少反映全球各國都聞到未來經濟「有陣燶味」，故實行身體力行先下手為強。

短期而言，市場憧憬歐洲央行於本周議息會上，將發出未來減息或放水的暗示，而美國聯儲局年內繼續減息的可能性亦唔低，所以金價就算未完全升至2011年的高位，但在貨幣戰隨時一觸即發下，金價中長線前景依然較樂觀。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。