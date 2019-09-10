中信里昂：醫藥股負面因素消散　下半年樂觀

中信里昂中國及香港醫藥行業主管李博表示，去年市場對「4+7帶量採購」反應過大，導致醫藥股表現走弱，現時負面因素已消散，加上第二輪全國性帶量採購要至明年才啟動，對下半年市場感到樂觀。

他指出，第二批帶量採購預料於今年底開展，明年起實施，與首輪帶量採購不同，第二輪覆蓋範圍擴大，每款藥品將選出至少三個勝出企業，因此預期藥品減價幅度不會像上年一樣大，對藥企利潤的影響也隨之降低；另外部分藥物競爭者少，減價幅度也相對細。

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