中信里昂：醫藥股負面因素消散 下半年樂觀
2019年09月10日 15:55
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李博
中信里昂中國及香港醫藥行業主管李博表示，去年市場對「4+7帶量採購」反應過大，導致醫藥股表現走弱，現時負面因素已消散，加上第二輪全國性帶量採購要至明年才啟動，對下半年市場感到樂觀。
他指出，第二批帶量採購預料於今年底開展，明年起實施，與首輪帶量採購不同，第二輪覆蓋範圍擴大，每款藥品將選出至少三個勝出企業，因此預期藥品減價幅度不會像上年一樣大，對藥企利潤的影響也隨之降低；另外部分藥物競爭者少，減價幅度也相對細。
但他指出，醫藥行業明年或存在一些隱憂，當中早前公布的中國國家報銷藥品目錄(NDRL)調整，有150款臨床價值較低的藥物被剔出名單，對該些產品收入依賴度較大的藥企，例如復星醫藥 (02196)、石藥集團(01093)及中生製藥(01177)等，明年盈利都將受影響。
不過中信里昂認為，NDRL調整及愈來愈多創新藥通過審批上市，都反映出未來市場將以創新藥為潮流，促使藥企從普通藥物研發轉移至生產創新生物製藥，預料產品線多元化的藥企會受惠更多，成為長遠贏家。另外，李博指，若未來當局推出更多藥企支持政策，資金也會流向生物製藥服務提供商，例如藥明康德(02359)及方達控股(01521)。
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