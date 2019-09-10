凱知樂：9月起推新品　料全年香港銷售錄增長

他解釋，中國訪港旅客佔本港LEGO銷售約35%，受累來港人數減少，該客群近兩個月的消費跌一半，導致整體銷售受較大衝擊。不過，本港於9月起推出新產品，目前銷售不俗，料全年香港銷售有增長。

開店方面，他透露，目前計劃12個月內在本港新增一間LEGO專門店，現時亦有與業主商討，如進行推廣活動、暫時免租或減租等，而旺角店已於年初完成續租。另外，今年年底將引入一個韓國潮流玩具品牌。

中國市場方面，他指，受惠中國消費者對品牌意識提升、消費升級等因素，在中國內地的銷售額仍錄得高雙位數增長。

該公司上半年在中國關閉11間零售商，他指，主要關閉低效益店鋪，下半年將繼續調整零售網絡，關店及開店均會進行，主要選址一、二線城市。同時強調，公司銷售渠道多元化，包括電商、「網紅」推廣等 ，而網紅帶貨量可高達每小時逾1,000萬元人民幣。

至於中美貿易戰戰火蔓延至玩具業，洪誠明指，現時美國品牌產佔比並不高，主要來自歐洲、日本等地，故直接受關稅影響輕微。另外，基於其產品獨特性，及加關稅後的價格變動不大，「100元價格，加關稅15%，只是加十數元」，有信心能將關稅成本轉至予客戶。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。