【市後重點睇】人民幣企7.1　道期跌75點

美匯指數最新見98.34，離岸人民幣(CNH)升上7.1，港匯反覆處7.84，圓匯於107.2水平上落，歐元企1.105，英鎊現處1.233。金價續企1,500美元樓下，最新報1,495美元。油價強勢，布油、紐油分別在62.81美元及58.04美元。道指期貨跌75點。

●市後關注點

-16:30 英國7月國內生產總值(GDP)

-異動股：擬組合營拓展業務 雄岸急升34%。

-傳WeWork遭大股東軟銀促擱置上市計劃。

●法國經濟數據遜預期，歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數跌0.4%，報7,207點；德國DAX指數跌0.17%，報12,205點；法國CAC指數跌0.18%，報5,578點。

●【即市分析】

●【大行報告】

-大摩指聯通及中電信共建5G網絡影響正面。

-大和料煤氣出售港華燃氣可能性不大。

-麥格理指聯想集團估值吸引，目標價睇7.5元。

●港樓8月辣招稅收少近30%，連跌4個月。

●戴德梁行料下季樓價跌10%，全年「打個和」。

●新盤部署：

-匯璽III首推235伙，入場費605萬元。

-尚．珒溋提供667伙，最快本月開售。

●中國經濟：莊太量料人行會減息保增長。

●IDC：料明年全球智能手機出貨量止跌回升。

●騰訊設新公司「騰任」，與Switch有關？

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