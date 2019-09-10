【市後重點睇】人民幣企7.1 道期跌75點
2019年09月10日 16:11
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(中新社圖片)
美匯指數最新見98.34，離岸人民幣(CNH)升上7.1，港匯反覆處7.84，圓匯於107.2水平上落，歐元企1.105，英鎊現處1.233。金價續企1,500美元樓下，最新報1,495美元。油價強勢，布油、紐油分別在62.81美元及58.04美元。道指期貨跌75點。
●市後關注點
-16:30 英國7月國內生產總值(GDP)
●港股全日窄幅波動，恒生指數收市微升2點或0.01%，報26,683點，滙豐逆市飆1.2%。https://bit.ly/2krqaAc
-異動股：擬組合營拓展業務 雄岸急升34%。
-傳WeWork遭大股東軟銀促擱置上市計劃。
●A股快報：滬綜指跌3點，互聯網金融股逆市上揚。https://bit.ly/2lI6qZj
●亞洲股市：日股收升0.3%，連漲6日。https://bit.ly/2lIvVK1
●法國經濟數據遜預期，歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數跌0.4%，報7,207點；德國DAX指數跌0.17%，報12,205點；法國CAC指數跌0.18%，報5,578點。
●【股匯攻略】澳元紐元低位反彈。https://bit.ly/2lNsnWA
●【即市分析】
-金價腳軟，買定沽好？https://bit.ly/2kE5epp
-陳正犖：內地政策寬鬆，料持續至年底。https://bit.ly/2lLV1HE
-龔成：所有金融騙局離不開一個模式… https://bit.ly/2m6Em1L
●【大行報告】
-大摩指聯通及中電信共建5G網絡影響正面。
-大和料煤氣出售港華燃氣可能性不大。
-麥格理指聯想集團估值吸引，目標價睇7.5元。
●惠譽指降香港評級主因兩大點，短期會重新評估。https://bit.ly/2lG3JaE
●港樓8月辣招稅收少近30%，連跌4個月。
●戴德梁行料下季樓價跌10%，全年「打個和」。
●新盤部署：
-匯璽III首推235伙，入場費605萬元。
-尚．珒溋提供667伙，最快本月開售。
●中國經濟：莊太量料人行會減息保增長。
●IDC：料明年全球智能手機出貨量止跌回升。
●騰訊設新公司「騰任」，與Switch有關？
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