加強引入外資！內地取消合格境外投資者投資限制

內地外匯局公布，取消合格境外投資者(QFII/RQFII)投資額度限制，擴大金融市場對外開放！

當局發言人、總經濟師王春英表示，下一步，外匯局將立即着手修訂《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》等相關法規，明確不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批。

屆時，境外投資者在獲得證券監督管理部門批准的相關資格後，應委託境內託管銀行按規定辦理相關登記，憑外匯局出具的業務登記憑證在託管銀行開立專用資金帳戶及辦理後續資金匯兌等業務。

她又稱，此次取消合格境外投資者投資額度限制時，RQFII(人民幣合格境外投資者)試點國家和地區限制也一併取消。歡迎符合條件的全球各地境外機構使用境外人民幣開展境內證券投資。取消RQFII試點國家和地區限制，有助於進一步便利境外投資者投資境內證券市場，提升中國金融市場開放的深度和廣度。

她亦提到，此次全面取消合格境外投資者投資額度限制，是外匯局貫徹落實黨中央決策部署，深化金融市場改革開放，服務全面開放新格局的重大改革，也是進一步滿足境外投資者對中國金融市場投資需求而主動推出的改革舉措。

市場分析認為，外資是A股長期資金的重要組成部分，通過調整合格境外機構投資者(QFII)等製度鼓勵外資入市是機製完善的路徑之一。

今年以來，外資加速在A股持續掃貨，北向資金合計淨流入A股超過1,200億元人民幣。明晟(MSCI)、富時羅素、標普道瓊斯三大國際指數公司先後納A和提高A股納入比重，海外資管巨頭更是加速布局A股市場，不少海外機構預計，外資流入A股的勢頭會越來越猛。

多位市場人士認為，可適度放寬甚至取消QFII額度管理，進一步邁開中國資本市場開放步伐，增加A股流動性，提高境外投資者進入境內金融市場的便利程度。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。