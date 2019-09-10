【深度解構】外媒揭秘！內地實際經濟增長僅3%左右？

內地披露的經濟增長一直「平穩」，甚少大幅波動，故時常惹起外國媒體的懷疑。據《華爾街日報》綜合分析，內地實際經濟增長可能沒有6.2%，而是3%左右。一旦如此，由於7月及8月的通脹是2.8%，故內地經濟有機會陷入「滯脹」(即通脹高於經濟增長)。簡而言之，就是民眾口袋的錢沒有增多，反而被物價上升所蠶食，生活質素繼而下降。

【衛星推測實際經濟增長可能約3%】

報道指出，根據中國官方數據顯示，今年第2季經濟增長6.2%，接近設定的目標。過去4年半以來，每個季度的經濟增長相差不到一個百分點，十分穩定。

不過，由一家跨國製造商編制的中國工業生產指數顯示，實際經濟增長應低於官方數字。值得留意的是，一個用於衡量農曆新年後，有多少工人返回工作崗位的網絡搜索指數，按年大幅下降。一眾衛星圖片使全球不少經濟學家、公司，以及投資者愈益相信，中國經濟實況較官方數據來得糟糕。

他們的結論是：中國經濟增長雖然沒有大幅下滑，但幾乎可以肯定的是，官方數據有「水份」。一些剖析過中國國內生產總值(GDP)數據的經濟學家表示，對企業利潤、稅收、鐵路貨運、房地產銷售，以及其他活動指標作分析後，更準確的數據可能較官方公布的增速低最多3個百分點(由於第2季增長6.2%，即實際經濟增長可能約3%)。

【製造業衝擊大】

中國黃皮書(China Beige Book)首席執行長米勒(Leland Miller)表示，中國製造業受到的衝擊的確很嚴重，不僅投資下降，招聘及新訂單也受巨大打擊。該公司是根據來自中國內地公司的數千份調查反饋，來評估中國經濟的強勁程度。

美國電子部件生產商AVX Corp.全球營銷部負責人普拉特(Eric Pratt)亦稱，大部分數據都反映出中國經濟沒有甚麼亮點。該公司在中國有兩家工廠，負責生產汽車和手機零件。他透露，公司在過去一年，裁減了部分人員，並放慢生產，期間一些替代指標和預估反映經濟將會更弱。

【中國經濟太平穩 市場很難估】

過去10年，中國經濟增長在全球經濟擴張中，佔據25到33%比重，故企業及投資者十分重視中國經濟實況。不過，目前外界面臨的一個挑戰是：無法輕易用失業率、實際GDP增長等指標來解讀中國經濟，因為這些數據變化不大或受精心管理。

與此同時，中國人民銀行(即中國央行)設定的利率水平，也不能很好地反映經濟增長態勢，因大多數大型中資銀行都是國有實體，其放貸活動是受政策目標，而非利潤動機驅動。

過去15年，中國官方發布的一項失業率指標，一直位於3.5至4.5%之間，這種模式使許多經濟學家認為數據不可靠。大約兩年前，中國開始公布源自勞動力調查的城鎮地區失業率，官方表示這項統計更準確。該指標最近顯示，全國城鎮調查失業率升至5.3%，但仍在一個相當狹窄的區間波動。

此外，中國政府為了防止經濟下滑而採取救市措施，例如加大基建、促進貸款，以及其他舉措，可能會掩蓋疲弱的經濟，或使整體增長數據趨於平穩。因此，獨立經濟學家稱，這些數據常常無法捕捉到企業在實際中所感受到的情況。

【外界嘗試自設指標】

面對實際經濟增長難測，外界嘗試自研指標！總部位於倫敦的研究機構凱投宏觀(Capital Economics)，對中國經濟增長有自己的衡量標準，包括在建房地產建築面積、發電量、貨運和客運量，以及港口吞吐量等。

該機構駐新加坡中國問題高級經濟學家普里查德(Julian Evans-Pritchard)表示，問題不在於缺乏數據，更多在於「質量」。

【目前經濟增長可能僅5.7%】

根據凱投宏觀發表的中國指數China Activity Proxy顯示，過去7年，該指數顯示的中國經濟增速，都低於官方公布的數據。該指數近期顯示的中國經濟增長在5.7%左右，原因之一是建築業活動增強。不過，反映重工業活動的發電量下滑、信貸增長依然低迷，支持了中國經濟部分領域仍不景氣的看法。

伊頓公司(Eaton Co. PLC, ETN)是一家為建築物、工業設施、飛機和其他機械生產電氣元件和電力系統的全球製造商，在中國銷售額約20億美元。去年，該公司的內部指數顯示，中國工業產值增長2.7%，而官方數據顯示增幅超過5%。該公司的指數顯示中國2019年上半年的工業產值增幅為2.5%。

該公司前首席經濟學家梅爾(Jim Meil)表示，該指數是大約10年前，由該公司內部的一批經濟學家創建，因當時公司注意到，其市場需求弱於中國政府發布的經濟增長數據。他稱，該指數是通過整理中國國內數據編制而成的，包括了汽車銷售、鋼鐵生產，以及建築活動等數據。

【衛星怎看？】

在2018年底，就在中國製造業採購經理指數(PMI)顯示，製造業活動處於萎縮的幾個月前，美國三藩市研究公司SpaceKnow的衛星，便探測到中國工業活動顯著放緩。

SpaceKnow跟蹤了中國約6,000個工業場所，大約每兩周就會分析其中一半場所的夜間燈光亮度和紅外波段數據，這些數據是衡量電力或工廠產生熱量的指標。

SpaceKnow行政總裁方德(Jeremy Fand)表示，該公司編制的專有指數已成為對沖基金、央行，以及政策制定者使用的一個主要的中國PMI指標。他目前說：「你可以看到工廠突然安靜下來，巨大的分區、大型建設項目停工。」

可幸的是，今年8月上述指標顯示，中國工廠活動略有擴張，接近官方數據，分析指，這些官方數據反映了美國對華加徵關稅措施生效前，工廠生產有所增加。

【民工及旅遊怎看？】

波士頓PanAgora Asset Management研究與投資主管穆薩利(George Mussalli)稱，他每年都監測「春節指數」。該指數根據春節長假前後，使用中國搜索引擎查找旅遊和交通資訊的人數編制而成。該指數的重要之處是在春節長假期間，數以百萬計的工人會從大型工業城市，長途跋涉回到農村與家人一起過年。

不過，今年2月初春節時，該指數顯示，搜索旅遊資訊的人數按年大跌12%。穆薩利稱，這表明經濟活動放緩。他又指，在工廠預期減產的年份，一些工人就會返鄉呆在家裏。

【汽車銷售呆滯】

自從2018年底以來，中國汽車行業一直處於低迷狀態。汽車行業佔中國GDP的比重約為10%，是重要的經濟前瞻指標。結果是今年1至7月，中國汽車銷量按年下降12.8%，但目前官方仍預期，全年汽車銷量僅下滑5.4%。

美銀美林對此不那麼樂觀，該行今年初預計，中國全年汽車銷量下降3.6%，目前預計降幅將為12%。

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