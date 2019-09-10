貴過人鏈？內地瘋傳一幅圖　炫富要戴「豬肉鏈」

外國傳媒報道，究竟中國豬肉價格「珍貴」到甚麼程度？目前網上盛傳的一張爆紅照片，告訴你如今炫富已用不着鑽石頸鏈，而是直接弄一條「五花腩肉」掛在頸上就可以！

內地周二(10日)公布，受累於非洲豬瘟，8月豬肉價格按年狂飆46.7%，較7月高出了近20個百分點，足見肉價的昂貴程度。

由於政府深知價格失控會引發民眾不滿，故在中秋臨近之際，已採取一系列措施，保證豬肉供應，包括釋放豬肉儲備、鼓勵養豬戶選用北歐良種豬配種以增加母豬產仔量，以及廣西南寧推出定點豬肉限量限價供應的措施等。

中國國家發改委周一(9日)公布了促進生豬生產的計劃，官方亦稱，實際形勢比得到的通報嚴峻得多，要求各地政府迅速採取有力措施，穩定恢復生豬生產。國家統計局局長寧吉喆上周也表示，國家要增加豬肉、水果、蔬菜等農產品生產供應，保持物價總體穩定。官方還批准了巴西25家企業的肉類進口，並敦促銀行為養豬戶提供更多資金扶持。

值得留意的是，香港時間周三(11日)下午4時，官方將就「穩定生豬生產、確保市場供應」召開新聞發布會。

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