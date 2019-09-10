內地放鬆外資限制！憧憬救市　馮宏遠料A股贏港股

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠直言，合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)已實施頗長時間，但額度一直未用爆，且外資現時已可透過滬、深股通買入A股，故現時QFII及RQFII較多用於債券相關產品，故取消額度對債市有輕微利好，但對A股影響是心理大於實際。

不過，近期內地A股，尤其中小板及科創板開始有少少「癲」，相信有內地大戶想炒一浸，現時市場憧憬中央不會只「降準」一次，尚有其他財政政策跟尾，只要人民幣兌每美元匯價不跌至7.5的敏感水平，相信「十‧一」前滬綜指及滬深300指數可上試3,150點及4,100點。

他續說，香港目前仍有地區風險，於前景不明朗下，不排除有外資寧可買A股多於港股，而內地股市近期做好，內地投資者亦傾向留守A股市場。因此，他相信未來一個月A股料續跑贏港股，除非A股極度熾熱，滬綜指衝上3,300點高位，令A、H股差價顯著擴闊，才可吸引部分資金轉追在港上市的中資股。

不過，他對內地股市暫時亦不敢期望太高，因中美貿易談判分歧仍多，擔心10月初會談最終「反枱」。

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