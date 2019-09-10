先達廣場一樓舖138萬沽　成交價低過廿年前！

曾是iPhone亞洲水貨集散中心的旺角先達廣場，曾經舉世知名，但隨着iPhone及其他蘋果公司(Apple Inc.)產品「炒唔起」，商場的輝煌日子不再，近年更吉舖處處，舖價亦大幅貶值。成交資料顯示，該商場1樓一個雙號舖位，新近以138萬元登記售出。據了解，該舖位建築面積131方呎，實用面積72方呎，即平均建築面積呎價約10,534元。

舖位原業主於2009年以320萬元購入上址，即持貨約10年，帳面貶值約57%。翻查資料，該舖位曾於1999年以158萬元易手，換言之，最新成交價較20年前都不如。

過去十多年，旺角先達廣場可謂跟iPhone及其他蘋果公司產品「生死與共」，2007年第一代iPhone面世，亦開始影響先達的舖位成交價。從過去的成交數據得知，2012年先達的地舖最值錢，該年G2及G3舖分別以6,200萬元沽出。

至於該商場的地舖平均成交呎價，最高則要數2014年，即iPhone 6及iPhone 6Plus推出時，當時的舖位呎價近22萬元。

不過，隨着近年iPhone被指缺乏創新及內地共同發售，銷量每況愈下，令不少先達廣場手機店結業離去，留下的大部分亦轉型至手機維修，更吸引了不少手機店以外的店舖進駐，如服裝店和街頭小食店等。

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