內地放鬆外資限制！黃耀宗指金融國際化其中一步

LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗表示，現時內地合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度，迄今都未有被用盡，故外管局取消相關限制，相信是為配合及吸引更多國際基準指數，將A股及內地債券納入或提高納入比重作準備，認為是內地金融國際化的其中一步。

他坦言，不會因取消了有關限制，便有大筆資金流入A股，觀乎消息公布後，外圍富時A50中國指數期貨只是輕微抽升了一浸。近期內地股市做好，主要是人民幣匯價回穩及因應企業盈利的情況。他估計，滬綜指周二(10日)雖略為整固，但未來一、兩日若能繼續企穩於3,000點，後市將繼續看好，料可上試近3,300點水平，滬深300指數則可上望4,100至4,200點。

至於港股近期只是技術反彈，看能否進一步向上回補27,500點的裂口，惟他建議，投資者要把握此反彈的「逃生門」，因9月反彈後，他對10月及11月股市有保留，屆時或將加強對沖，因中美10月初貿易談判隨時有機會再「反枱」，連同英國或硬脫歐，以及香港的社會運動已令經濟出現結構性問題，國際評級機構調低香港長期信用評級及展望，都增加香港企業的融資成本，盈利將有進一步下調風險，不排除反彈後股市會再回落，而於極端最壞情況，恒指可要下試22,000至23,000點才可見底。

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