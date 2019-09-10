退休無憂︰美國網絡紅人　變出千五萬退休金

提早退休、環遊世界，不再為生活而奔波，相信是不少人的夢想，惟大部分人或認為這如同不可能的任務。不過，遠在地球另一方的美國網絡紅人Justin McCurry，就以行動證明及早進行理財規劃，並享受人生並非難事，或許你與我都能夠從中獲得啟發。

Justin早在33歲之齡已經退休，現時主要依靠股息以及營運個人網址的收入過活。除了已供滿的物業外，他的流動資產超過200萬美元(約1,560萬港元)，以不過四十之齡就賺得這筆財富，可說是人生勝利組。

●積極進修求升職加薪

他出身於普通家庭，但自中學起已經對理財有一套計劃，並一早部署提早退休。為此，他努力裝備自己，並做足萬全準備。早在入讀大學前，即使分數理想，他亦選擇放棄名氣較高但學費較昂貴的私立大學，反而選擇到鄰近家裏的州立大學就讀，以節省學費。

其後更善用光陰，一邊兼職，一邊讀書。而且，他除了獲得11個獎學金外，更成功以3年時間完成原本是4年的學位課程，得以節省1年學費和提早尋求全職工作。

畢業後，他選擇每月將近一半的薪水用作儲蓄，並同時積極進修個人技能，務求能晉升至更佳的職位，以趕快獲得加薪。

此外，他在節流方面亦謹守個人原則，不會花費不必要的金錢。他更強調：「個人不會設立固定的花費預算，這只適合未能控制個人消費的人，自己向來會將花費減至最低，如同身體的自然反應般運作。」然而，他會就每項開支進行詳細紀錄，以便日後查閱及用作計算自己距離提早退休的年期。而在退休前，他一家幾口一年的消費更有效地節制至約2.4萬美元。

●無懼冧市月月買美股

當然，單單儲蓄並不能夠滿足Justin提早退休的目標，所以他亦閱讀大量金融相關書籍，自行研究投資技巧，並訂立出完善及穩定的理財方案。早於2009年美國股市大跌時，他就堅持每月將月薪的三分之一投資美股以及追蹤指數的ETF(交易所買賣基金)，皆因他認為市場終有一天會反彈，股市不會永遠大跌，故從不間斷地投資。而事實證明他的確作出了精明的選擇，標普五百指數於二○○九年三月跌至僅約666點計算，截至上周五大幅反彈近3.5倍，他的身家亦水漲船高。

●運用轉按降置業成本

他指，個人總會為最壞的情況打算，對家人亦不例外。當時的他雖然有能力付全款購買房屋，但精明的他卻選擇借按揭貸款，把剩下的金錢用作理財，並因應貸款率下跌不斷轉按房屋，貸款率由最初5厘降至1.99厘，大大降低買屋成本。時至今日，該房屋按揭已全數供款完畢，物業更由當初約10萬美元升值至22萬美元。

作為三孩之父，他早已為子女購買健康保險及儲蓄計劃以用作他們未來的大學基金。雖然美國有新聞曾經指出養育一名子女需要30萬美元，對此他卻不置可否，並稱與其浪費不必要的金錢養育子女，不如花時間陪伴他們。故現時的他將全副心力照顧子女，並於每年暑假與家人到世界各地旅遊，過着愜意的生活。

●買重領航ETF 攻已發展市場

投資技巧了得的Justin McCurry把絕大部分資金押注領航推出的ETF，並涵蓋已發展市場、新興市場、房託基金(REITs)以至美國的大中小型股份。除領航外，他亦投資了先鋒以及iShares的ETF。

他持有的ETF，以環球已發展市場的投資比重最高，佔整體投資比例約20%，當中包括三隻ETF在內。領航已發展市場指數基金(美股：VTMGX)年內總收益為11.55%，但若以五年回報而言，年度總收益僅約2.5%，表現並不算理想，首三大持股為英股蜆殼、瑞士股票雀巢及英股英國石油。

●基金涵蓋大型企業

此外，他亦持有領航富時已發展市場指數基金(美股：VEA)，主攻西歐及亞太股票，今年內總收益率為11.98%，首三持股分別為雀巢、以及兩間藥廠Novartis及羅氏。

他選擇的ETF發行商領航，是由已故的指數基金之父博格爾(Jack Bogle)創辦，以低開支比率為名。博格爾曾經指出，普羅大眾適宜購買ETF，由基金經理主動管理的基金萬萬掂不得，因為後者的高昂收費會蠶食回報，ETF收費低，兼會按追蹤的指數來換股，投資者省回揀股的煩惱，以及可分散投資風險。而領航在全球管理的資產值約52萬億美元。

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