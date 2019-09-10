豬肉、樓價、人幣打擊荷包！內地僅餘「它」有得炒？

講到百物騰貴，何止香港？觀乎周二(10日)公布的中國8月居民消費價格指數(CPI)增長高於預期，豬肉價格更狂飆近五成，再加上供樓負擔沉重及人民幣貶值打擊對外消費力，或許餘下來仍然「便宜」的資產是A股，剛好又有政策扶持。

【豬肉價格貴得驚人】

國家統計局周二(10日)數據顯示，中國8月份CPI按年增長2.8%；當中，食品價格按年上漲10%，豬肉價格急飆46.7%，水果價格亦漲24%。由於豬價昂貴，扯高了其他肉價需求，令牛肉、羊肉和雞肉價格漲幅介乎11.6至12.5%。

商務部數據顯示，今年首8個月豬肉價格漲逾50%，批發價達每公斤34.59元人民幣，更超越2016年的歷史新高。

【人仔貶值削購買力】

隨着人民幣匯率持續貶值，單是8月兌美元就大貶3.6%，創1994年以來最激，大幅削弱內地人的境外購買力！

外媒訪問了在北京從事金融行業的Jones Xie表示，會減少用於境外旅遊的支出，尤其是減少以購物為主題的旅行，因為「畢竟收入沒有增加，生活成本升高了，在非必需的支出上會減少一些」。

【樓市僅保值 投資性價比低】

內地政府對「房住不炒」態度堅決，7月70個大中城市新建住宅價格升幅，創今年2月以來最小，再加下各類嚴格的限購、限貸措施，令過去20年，為內地人帶來巨額財富增值機會的樓市，短期來看不再是好的投資目標。

【股市能「單天保至尊」嗎？】

上述提到，內地人減少外遊、豬肉漲價帶挈豬肉股、樓市又沒有甚麼大升空間，那麼，接下來的唯一「便宜貨」是股市嗎？

事實上，自從MSCI明晟公司在去年納入A之後，今年分三步提升A股權重，前兩步已分別在5月和8月實施，最後一步定於11月審議。此後，A股納入因子將從5%大幅增加至20%，再加上富時羅素及標準普爾「納A」，中國股市正源源不斷地迎來海外增量資金支持。

此外，中國政府「減稅降費」等穩增長政策功不可沒，幫助A股投資者在面對基本面壓力和貿易摩擦時保持信心，滬綜指年內已累漲逾20%，在全球主要股市中位列前十，幾成內地居民資產保值的最有力工具。

人民銀行上周五(6日)「降準」 ，為新一輪政策寬鬆拉開序幕。光道資產管理有限公司總經理孫一認為，從過往經驗看，中國出現經濟差而政策勁的時候，大概率是進入股市的好時機。

目前連外匯局都取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的限制，反映政府有望推出更多利好股市的舉措，或許A股能更上一層樓。

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