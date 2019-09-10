樓價UPDATES：二手「五球」以下單位供應增`

隨着樓價回軟，市場「五球」以下單位供應增多，買家趁機入市，沙田區近日連錄多宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城暫已錄4宗成交，青松閣高層D室套三房戶，原叫價近2,000萬元，議價後以1,850萬元連租約轉售。據了解，新買家為用家，上址實用面積922方呎，望內園景，實用呎價20,065元。

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新界區

●沙田翠華花園B座高層03室，實用面積271方呎，原則為兩房，現已改為一房間隔，減價35萬元後，以430萬元易手，實用呎價15,867元，較市價低約5%。原業主於2014年以302萬元入市，持貨5年帳面獲利約128萬元。

●屯門大興花園亦有單位減至不足500萬元售出，屋苑2期2座低層A室，實用面積419方呎，7月時開價555萬元放盤，本月初已降價至520萬元，日前再減至493.8萬元轉售， 實用呎價11,785元。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居一個單號車位，業主於今年3月以130萬元連租約購入，近期見市況波動，有感後市不明朗，決定以118萬元轉售，持貨約5個月帳面蝕12萬元或9%。若以上址現時月租2,550元計，回報率約2.6厘。

●大圍聚龍居有單位大幅劈價260萬元後售出，單位為10座高層A室，實用面積942方呎，去年12月叫價1,620萬元，累減16%，終獲買家以1,360萬元連車位購入，實用呎價14,437元。

●屯門公屋良景邨5座高層1室，實用面積381方呎。有區內首置人士鍾情單位客廳及房間均向東擁開揚景，加上原業主增加議幅，減價15萬元，便決定以205萬元未補價購入，實用呎價為5,381元。

●沙田第一城21座中低層G室，實用面積327方呎，上月中開價585萬元，終減至560萬元易手，實用呎價17,125元，同面積單位樓價旺市曾升穿「六球」。該盤本月已錄15宗買賣，已追平8月全月水平。

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