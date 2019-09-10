財經評論：內地通脹藏暗湧　經濟難靠內需撐

內地周二(10日)公布，受制於非洲豬瘟影響，豬價持續飆升，令8月整體通脹維持2.8%，貼近官方年初訂下的3%警戒線。惟另一邊廂，反映所有工業產品出廠價格的生產價格指數(PPI)連續兩個月收縮，即「死物」價格續降。數據意味經濟裏外交困，若要放水救市，先要解決食品漲價的難題。

從數據分類可見，8月肉類價格按年大漲30.9%，其中豬肉飆46.7%，較7月按年急漲27%更顯著。由於豬肉飆至天價，民眾對其他肉價需求自然提升，致使牛、羊、雞肉也急漲，介乎11.6至12.5%；水果價格亦按年升24%。

由於目前仍缺乏應對非洲豬瘟的有效方法，而中國又是全球最大豬肉消費國，單靠歐盟、南美、加拿大等進口遠不能應付需求，目前海外供應「突破口」就是美國，倘短期內不能達成貿易協議，透過加大進口化解部分危機，可預示由食品造成的高通脹難以緩和，這就是困局所在！原因在於若撇除肉類及水果，內地整體通脹是十分低，產出的貨品更在跌價途中，即「死物」處於通縮，使當局有放水誘因，然而，一旦大開水喉而食品供應沒有大增，整體通脹就很有機會升穿3%警戒線。

鑑於中美貿易戰如火如荼，市場已認定內地經濟增長將放緩至6%邊緣，若今年12月中打後再提升關稅，經濟增長恐見5.7%左右，很容易落入滯脹，即通脹高於經濟增長，意味普羅大眾不單止荷包沒有腫脹，反要面對百物騰貴，必然惹起民怨。

不過，若當局對放水需求置之不理，就不能對沖貿易戰帶來的經濟損失，令經濟增長更容易失守6%，企業收入自然減少，以目前債務狀況來看，恐會激發違約潮，後果一發不可收拾。由此可見，當局在放水抉擇上是進退維谷。

隨着必需品的肉類及水果漲價，使當局透過內需催谷經濟的難度大增，其中「內需之首」汽車銷售依然呆滯，預示經濟未見起色。中國乘聯會周一(9日)公布，8月廣義乘用車零售銷量按年減少9.9%，僅159萬輛，為過去15個月中，第14次下降，期間只有今年6月曾稍為回升。由於汽車佔內地整體消費近一成，加上銀碼較高，對整體消費市道有啟示作用，即目前高消費群仍勒緊褲頭，並會一環扣一環地蔓延至中產及一般民眾。

總結來說，內地通脹表面是升得厲害，惟實際僅是食品作祟，但足以讓當局頭痛，因緩兵之計是買美國農產品，可惜礙於關稅問題而一再押後，當務之急實須盡快達成貿易協議。

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