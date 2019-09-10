夜市UPDATES︰道指挫近百點　Apple發布會前跌1%

市場聚焦稍後於香港時間周三(11日)凌晨1時舉行的蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會，在科技股偏軟下，美股3大指數早段向下。道指曾跌92點，低見26,742點；標指跌18點或0.6%，報2,959點；納指跌76點或0.95%，報8,010點。

港股夜期則受惠於內地放寬外資限制而向好，現報26,747點，高水63點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升107點，報26,787點。

企業消息方面，Apple料將於發布會上正式推出三款新iPhone，其股價早段跌逾1%，低見211.71美元。另外，福特汽車(Ford)遭評級機構穆迪下調其信用評級，其股價跌4.3%。

中國電商集團阿里巴巴主席馬雲正式退任，該公司股價挫逾2.5%。

後市方面，美股出現一個積極訊號，來自就業市場。雖然8月美國非農就業職位僅增長13萬個，差過市場預期的15萬個，惟這相差「僅2萬個」的預測其實已非常準確，因一般實際數據與市場預期要麼遠超估計，要麼遠差過預期。

數據顯示，自2010年起，非農就業職位的實際數字與市場預期相差0至5萬個的情況，僅發生過21次。這21次情況出現後，股市在數據公布後的1個月有80%機會做好，平均全月回報逾2%。

換言之，今次非農就業數據於9月6日公布，投資者可在當日買入，若錯過了，目前買入也無妨，預計10月5日前美股或會升逾2%。一旦如此，或會再創新高。

【21:34】美國債息回落及美元匯價上升，令美股周二(10日)早段偏軟，道指低開51點，報26,784點，納指挫53點，至8,033點。

蘋果公司(Apple Inc.)稍後召開產品發布會，料新一代iPhone將會登場，Apple股價早段報214.28美元，微升0.05%。

美國快餐連鎖店Wendy's調低全年經調整後每股純利增長預測，由8月估計介乎3.5至7%，降至3.5至6.5%，主要反映公司加緊投資，以準備明年起在全美提供早餐服務。Wendy's股價早段報20.15美元，急跌8.2%。

此外，瑞銀調低富國銀行的投資評級及盈利預測，前者由「買入」降至「中性」，原因是預期該行淨利息收入下降，效率改善空間亦有限。富國股價早段報48.61美元，升0.4%。

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