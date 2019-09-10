致富智庫：8千萬六合彩頭奬夢碎？別失望　因為...

頭奬高達8,000萬港元的中秋節六合彩開咗喇！吓，中得兩個半字，連廿蚊都收唔返？慘到落「重注」都一個字唔中？甚或就算中獎，都會口多多講句中多一、兩個字就好喇...不過，你應該為未成功中大奬或只中「安慰獎」而高興，點解？外國早有深入研究，並列出7個原因：

【你會更愛香港】

咁嘅局勢，中咗咁多錢，你估嗰位仁兄一定留喺香港「消費」？隨時諗緊移民！但你由此刻起嘅心情會返回平實、更腳踏實地，「焗住」繼續留喺香港付出汗水改變生活，這將對人生起更積極作用。請緊記「一夜暴富」或「天降橫財」不是普通人能承受得起，「的」起心肝領悟投資更實用。

【你會更愛伴侶及家人】

正所謂：「有錢身痕。」外國有明確調查顯示，一個人如果中咗巨獎，離婚機會高於正常4倍有多；家人亦可能因分錢而有爭拗。唔係安慰你，係真實數據。

【你喜愛你的朋友】

你估中咗巨獎個個替你高興？如果畀朋友或同事知道，隨時極之「羨慕」你，不斷想你分啲畀佢。外國有個中咗巨獎嘅人親自講過：「以為中獎後可以保持原有的朋友及做原有嘅嘢，原來唔得。」都係呢句，唔係安慰你，係真實例子。

【你會知道人性醜陋嘅一面】

外國著名心理學家、哈佛大學教授、經常發表「我們為何不快樂」演講的Dan Gilbert表示，中巨獎嘅人在一年後不會再快樂。點解？因為當一個人中咗巨獎，佢之後「一定」會覺得自己係天生幸運者，於是未來稍不如意，會更容易「怨個天」。

【你沉迷賭博及自殺機會較低】

正如上文提到，中巨獎嘅人會很自然覺得自己係幸運者，於是更容易沉迷賭博，尤其炒股、賭錢。外國就有曾中巨獎嘅人最後竟然變為囚犯，甚至因巨額獎金花清光兼負重債而自殺身亡。

【你不用太擔心破產】

有咁多錢會破產？原來真係有研究顯示，65%曾中巨獎嘅人最終破產。好易理解，咁多錢喺手，兼且冇經過「流汗」換返嚟，自自然然變成「大花筒」亂用錢，加上「姨媽姑姐」又會問你攞啲，唔通你唔畀咩...

【你會更努力儲錢兼投資】

有人做過研究，雖然係美國例子，但一定啱香港用！就係平均每個美國家庭每年用1,000美元買彩票，即係等如香港六合彩；不過，如果將呢1,000美元(反正「捐」出去)用嚟投資，每年享受4%回報，9年後就會有10,000美元，機會大大高過你買49個號碼嘅六合彩！

反正年年係咁「捐」，倒不如學吓投資，話唔定賺更多！

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