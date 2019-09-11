東方日報B2：匯璽III入場費605萬　新地指時光倒流價

新地雷霆(左)表示，近月樓市放緩，是次已相應調低匯璽III的開價。右為唐錦江。

該公司副董事總經理雷霆表明，受中美貿易戰及社會事件等影響，近月樓市放緩，是次已相應調低開價，料獲市場上買家接受。首批單位折實市值約20億元，明日起開始收票，最快下周開售。

新地代理副總經理唐錦江補充，項目提供售價20%折扣，合資格人士(曾認購項目首兩期等)再獲最高10萬元定額折扣，即最多總折扣相等於售價約21%。扣除有關優惠後，開放式戶折實入場費由605.62萬元起，單位為8座6樓D室，面積275方呎。而最低呎價則由19,732元起。

資料顯示，該盤共提供1,172伙，單位面積由267至2,171方呎。項目對上一期匯璽II，於2017年11月首批推出238伙，折實平均呎價21,152元，開放式至兩房買家再獲4.28萬至9.488萬元現金回贈。而項目一期於同年三月推出市場，首張價單折實平均呎價18,998元，買家可享樓價1.5%現金回贈。

地產代理料低價推盤將錄理想銷情。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該盤開價吸引，加上發展商提供高達樓價八成一按，首批單位可望沽清，若加推單位加價幅度保持3至5%，至本月底可望售出近千伙。他認為，新盤開價低於市價，二手市繼續捱打，消費者可從中得益，料本月一手住宅交投量可達2,000宗水平。

美聯住宅部總裁布少明亦稱，項目首兩期租賃活躍，單是8月份已共錄逾160宗租務交投，料本期數的日後呎租達55至60元，租金回報高約3厘，預期將佔三至四成買家為投資者。

事實上，本月仍有多個樓盤計劃出籠，令單月推盤量有機會多逾5,000伙，競爭相當激烈。當中包括會德豐地產的將軍澳GRAND MARINI今將率先開售182伙，項目首期MARINI亦推售136伙，發展商周三(10日)截止接受認購，分別錄得約1,400張與逾4,200張入票登記，合共逾5,600張。

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